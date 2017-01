Guy Ritchie s-a recăsătorit

Regizorul britanic Guy Ritchie, în vârstă de 46 de ani, s-a căsătorit cu modelul Jacqui Ainsley, de 33 de ani, în cadrul unei ceremonii care a avut loc joi, în Marea Britanie, la care au participat numeroase celebrităţi, precum Brad Pitt şi David Beckham. Mirii, care s-au logodit în 2012, au schimbat jurămintele de credinţă în grădina reşedinţei lor din comitatul britanic Wiltshire. De altfel, ceremonia a avut ca temă principală festivalurile muzicale britanice. Jacqui Ainsley a purtat o rochie de mireasă spectaculoasă, creată de designerul de modă Phillipa Lepley, asortată cu o coroniţă de flori multicolore.

Guy Ritchie a împărţit, în trecut, acea proprietate cu prima lui soţie, Madonna şi a primit-o în urma divorţului lor, în decembrie 2008. Cineastul britanic are trei copii cu modelul Jacqui Ainsley, Rafael, în vârstă de 3 ani, Rivka, de 2 ani şi Levi, de 1 an. Guy Ritchie are alţi doi copii, Rocco, în vârstă de 14 ani şi David, de 9 ani, cu Madonna. Cei doi artişti au fost căsătoriţi aproape opt ani şi au divorţat în 2008. Cei doi fii ai lor au participat la ceremonia de nuntă de joi. Înainte de ceremonia de nuntă, Guy Ritchie a organizat o petrecere a burlacilor la Chateau Mouton Rothschild în Franţa, iar Jacqui Ainsley a organizat o petrecere a burlăciţelor în apropiere de reşedinţa cuplului din comitatul Wiltshire.