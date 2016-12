Hackerii atacă din nou, la taxe-anaf.com!

www.taxe-anaf.com sună din prima a filmesivirusi.ro, iar asta înseamnă că românii s-au înghesuit să-l acceseze, crezând că vor vedea, în avanpremieră, sezonul din 2016 al „Urzelii Tronurilor“, în schimbul datelor personale și conturilor bancare. Ba mai mult, hackerii promiteau și returnarea unei taxe încasate abuziv de ANAF, ceea ce ar fi trebuit să dea imediat de gândit. Nu că Fiscul n-ar încasa abuziv taxe, Doamne ferește! Au cerut CAS de la persoane cu handicap, băbuțe cu dividende de un leu și preșcolari cu alocație. Doar că sunt rare momentele în care primești plic de la ANAF, iar numărul din josul paginii are un minus în față, nu-i așa? Să zicem că multora le lipsește atenția și că au pus botul la e-mail-ul hackerilor. Dai click pe www.taxe-anaf.ro și browserul se înroșește (la propriu). Un ecran roșu ca focul, cu un semn de interzis în mijloc, plus ceva text (în engleză, ce-i drept, în cazul nostru) despre cum pagina în cauză nu-i sigură și că pe ea s-au detectat atacuri de phishing. Dar omul vrea să vadă dacă Jon Snow a murit sau nu și să primească bani înapoi de la stat. Tentația e prea mare. Vine și comunicat de la ANAF - „Vă rugăm, NU COMPLETAȚI formularul pus la dispoziție pe site-ul www.taxe-anaf.com. E de rău, iar noi am sesizat deja organele competente“. De când s-a conturat trendul plătirii taxelor și impozitelor pe net, ANAF a luat clar fața celebrei Raiffeisen Bank (sau Raifeissen? Sau Reiffeisen? Raifeisen parcă...), care era banca preferată a hackerilor. Ultima tentativă de phishing a avut loc la mijlocul lui septembrie, când hoții au trimis mai multe e-mail-uri în numele Antifraudei, de la adresa antifraudaromania@papayasel.net, și au cerut contribuabililor să trimită, în termen de 24 de ore, mai multe documente (actul constitutiv al firmei, extrasul de cont bancar și cărțile de identitate ale asociaților) la o altă adresă - anaf.antifrauda@yandex.com.