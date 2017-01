Halep, deranjată de ploaie și de terenul de la Roma

Eliminată încă din turul secund al turneului de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.399.000 de euro, după ce se impusese la Madrid, săptămâna trecută, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 6 nu și-a căutat scuze pentru înfrângere, dar crede că ar fi câștigat dacă partida cu Daria Gavrilova (Australia), locul 32 WTA, încheiată cu scorul de 6-3, 4-6, 6-3, nu ar fi fost întreruptă de ploaie după setul secund. „Dacă nu ar fi plouat, poate că aș fi jucat mai bine, dar asta este, nu mai mai pot schimba nimic. Nu mi-am făcut jocul meu pentru că nu am fost acomodată cu terenul, dar nu vreau să găsesc scuze. Adversara a jucat un tenis solid și s-a mişcat bine. Este doar o înfrângere şi o iau ca atare. N-am avut foarte multe antrenamente la Roma. Este normal să se întâmple după ce câştigi un turneu, dar nu vreau să găsesc scuze, chiar dacă a fost un joc destul de lung, cu trei seturi. Deși am pierdut, nu sunt dezamăgită. Nu s-a terminat cu victorie pentru mine, dar am legat câteva raliuri foarte bune, am avut un ritm destul de OK. Nu sunt supărată, dar sunt tristă că am pierdut, pentru că altfel ar însemna că nu-mi pasă. Sunt bine, sunt pozitivă şi aştept cu nerăbdare să joc la Paris”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani.

Constănțeanca așteaptă cu nerăbdare turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, programat în perioada 22 mai - 5 iunie, unde speră să repete performanța din 2014, când a ajuns în finală. „Nu ştiu dacă trebuie să-mi fie teamă de cineva. Trebuie doar să merg să joc tenis, aşa cum am făcut şi cum fac. Va fi un turneu greu, este un Mare Șlem și toată lumea joacă bine. Merg acolo şi văd ce pot să fac. Voi merge la Paris mai devreme, însă îmi voi lua mai întâi câteva zile libere, în altă parte, nu acasă, ca să mă odihnesc”, a explicat Halep, care va retrograda pe locul 6 WTA, pentru că nu și-a apărat punctele câștigate în ediția trecută a turneului de la Roma, când a jucat în semifinale.

BEGU, ÎN SFERTURI

După ce a ajuns în sferturi la Madrid, Irina-Camelia Begu, locul 35 WTA, a repetat performanța și la Roma, învingând-o în optimi pe rusoaica în vârstă de 19 ani Daria Kasatkina, locul 33 WTA, cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră şi 27 de minute. Grație acestei performanțe, românca și-a asigurat un cec în valoare de 49.680 euro și 190 de puncte WTA și se va duela pentru un loc în semifinale cu învingătoarea meciului dintre britanica Johanna Konta, locul 23 WTA, și japoneza Misaki Doi, locul 45 WTA.

EȘEC SURPRINZĂTOR PENTRU MITU

Tenismena Andreea Mitu, locul 116 WTA și cap de serie nr. 8, a fost învinsă de Jana Cepelova (Slovacia), locul 125 WTA, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4, în runda inaugurală a turneului ITF de la Trnava (Slovacia), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. În schimb, venită din calificări, Nicoleta-Cătălina Dascălu, locul 400 WTA, a trecut în primul tur de ucraineanca Daiana Iastremska, locul 499 WTA, cu scorul de 6-3, 7-5, dar a fost învinsă în optimi de a treia favorită, letona Anastasija Sevastova, locul 94 WTA, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-1. La dublu, Dascălu și bulgăroaica Viktoria Tomova au fost eliminate în sferturi de perechea alcătuită din Ana Kalinskaia (Rusia) și Tereza Mihalikova (Slovacia), cu 3-6, 6-4, 10-4.

