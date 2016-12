Halle Berry îi dă fostului iubit 16.000 de dolari pe lună

Actriţa americană Halle Berry, care are o fiică de 6 ani, pe nume Nahla, cu fostul ei partener de viaţă, modelul canadian Gabriel Aubry, îi va plăti acestuia o pensie alimentară lunară de 16.000 de dolari. Decizia tribunalului din Los Angeles a fost luată pentru că modelul canadian a reuşit să convingă că el nu se poate ridica la nivelul de viaţă al fostei iubite şi, cum are aceleaşi drepturi parentale, pentru ca Nahla să nu aibă de suferit, cineva trebuie să plătească. La 38 de ani, Gabriel Aubry nu prea mai are căutare ca model şi, cum nu a declarat şi altă profesie, trebuie să se întreţină cumva...

Halle Berry şi Gabriel Aubry au custodie comună asupra fetiţei lor, născută în martie 2008, iar actriţa americană trebuie să plătească pensie alimentară până ce Nahla va absolvi liceul sau va împlini vârsta de 19 ani. Decizia privind pensia alimentară a fost luată după o îndelungată bătălie pentru custodie, încheiată cu interdicţia primită de Halle Berry de a-şi lua fiica în Franţa, unde actriţa locuieşte, o parte a anului, cu actualul ei soţ, actorul Olivier Martinez, cu care are un băieţel. Potrivit documentelor din instanţă, Halle Berry trebuie să îi plătească lui Gabriel Aubry suma de 115.000 de dolari ca pensie retroactivă şi să mai achite şi 300.000 de dolari, cheltuieli de judecată. De asemenea, actriţa va trebui să plătească taxele de şcolarizare atunci când Nahla va merge la o şcoală privată, precum şi jumătate dintre facturile medicale care nu sunt acoperite de asigurare. Fostul cuplu a ajuns la o înţelegere în 2012, în urma unui scandal care s-a lăsat cu bătaie între Gabriel Aubry şi logodnicul de atunci al actriţei, Olivier Martinez

În prezent, Halle Berry are domiciliu mixt, în SUA şi Franţa. A decis să se mute în Franţa, împreună cu soţul ei, actorul francez Olivier Martinez, cu care s-a căsătorit în iulie 2013. Cuplul are un băieţel, pe nume Maceo, născut în octombrie 2013. Halle Berry, ajunsă la vârsta de 47 de ani, nu a prea avut noroc în dragoste. A mai fost căsătorită cu jucătorul de baseball David Justice, în perioada 1993 - 1997, şi cu cântăreţul Eric Benet, în perioada 2001 - 2005, dar ambii soţi au înşelat-o.