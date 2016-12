HC Dobrogea Sud a dat lovitura pe piața transferurilor

Înființată în vara anului trecut, după desființarea campioanei HCM Constanța din cauza problemelor financiare, HC Dobrogea Sud se dovedește a fi un proiect de succes, cu un obiectiv mai mult decât îndrăzneț. „Vrem să realizăm mai mult decât a făcut HCM”, a anunțat președintele grupării de pe litoral, Ionuț Rudi Stănescu. Cu victorii pe linie în acest sezon în Seria A din Divizia A la handbal masculin, constănțenii sunt ca și promovați în Liga Națională și speră să câștige primul trofeu din istoria clubului, Cupa României, competiție în care s-au calificat în Final Four, iar în sezonul următor să evolueze în cupele europene. Marele vis îl reprezintă câștigarea titlului în campionatul viitor și participarea în grupele Ligii Campionilor, motiv pentru care se construiește o echipă de top prin transferuri de marcă. Primul dintre acestea a fost anunțat marți, când clubul constănțean a dezvăluit că internaționalul Cristian Fenici, declarat cel mai bun handbalist al anului 2015 din Liga Națională, a semnat un contract pe o perioadă de doi ani, valabil din această vară. „Am dat lovitura și l-am convins pe Fenici să semneze cu noi, pentru că gândim pe viitor și nu avem un proiect făcut de azi pe mâine. Ne facem treaba și nu ne interesează ce spun alții, dar faptul că avem dușmani ne ține atenția trează. Suntem un club serios, lumea are încredere în noi și ne dorim ca în sezonul viitor să câștigăm titlul. Până atunci, ne concentrăm pe Cupa României”, a spus Stănescu. Președintele grupării de pe litoral a dezvăluit că în zilele următoare vor fi noi surprize în privința transferurilor. „Am mai semnat contracte și cu alți internaționali români și străini și le vom anunța în curând. În plus, nu pleacă nimeni din actualul lot”, a adăugat Stănescu. În vârstă de 30 de ani, Fenici vine de la Poli Timișoara, dar a mai evoluat la UCM Reșița și Știința Municipal Bacău și este una dintre piesele de bază ale naționalei României. „Fenici este un transfer important și vor urma și altele, pentru că nu vrem să pierdem timpul și ne dorim să ajungem din nou la un nivel înalt”, a adăugat cel mai galonat jucător al formației constănțene, George Buricea.

„ADEVĂRATA FINALĂ ESTE CU CSM BUCUREȘTI”

Constănțenii sunt montați la maximum în perspectiva meciurilor din Final Four-ul Cupei României, care va avea loc la Brăila, în zilele de 15 și 16 aprilie, și unde vor întâlni în semifinale pe CSM București. „Suntem pregătiți și așteptăm cu nerăbdare meciurile. Poate că este mai bine că jucăm cu CSM București în prima zi și cred că aceasta va fi adevărata finală. Toți au vrut să ne evite în semifinale, pentru că s-au gândit că vom fi obosiți după primul meci, întrucât nu avem un lot numeros și pe bancă sunt mulți tineri. Noi am avut la dispoziție un an întreg să ne pregătim și vom rezista la ambele partide. Ne vom reîntâlni cu antrenorii care au fost alături de noi în atâtea lupte importante, dar și cu Stavrositu și Humet. Probabil că va fi un pic ciudat pentru ei să joace împotriva noastră”, a spus Buricea. Născut în Brăila, acesta este convins că publicul va fi alături de formația de pe litoral. „Ar fi culmea ca spectatorii din Brăila să susțină o altă echipă. Sala va fi plină și toată lumea va fi alături de noi”, a explicat extrema stângă în vârstă de 36 de ani.

Citește și:

HC Dobrogea Sud va înfrunta pe CSM București pentru un loc în finală

HC Dobrogea Sud află luni adversara din semifinalele Cupei României

Test reușit pentru HC Dobrogea Sud

HC Dobrogea Sud repetă pentru Cupa României