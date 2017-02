HC Dobrogea Sud, înfrângere la patru goluri cu HC Odorhei

Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a înregistrat duminică, în etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal masculin, a treia înfrângere din actualul sezon, cedând la o diferență de patru goluri, scor 27-31, la pauză 13-17, în deplasare, în disputa cu HC Odorhei. A fost un meci în care startul partidei a fost favorabil gazdelor, care au punctat de patru ori consecutiv și s-au desprins apoi la 9-3, avantajul de patru-cinci goluri pe tabela de marcaj, în prima repriză, respectiv trei-patru goluri în partea secundă fiind păstrat de HC Odorhei.

Golurile echipei de pe litoral au fost înscrise de Rakcevic 7, Toma 5, Buricea 5, Cutura 4, Nistor 2, Crnoglavac 2, Celica 1 și Vujadinovic 1.

„A contat clar în stabilirea învingătoarei startul mai slab, noi nu am jucat la capacitate maximă, având și jucători cu probleme medicale, însă și maniera de arbitraj a fost catastrofală (n.r. - arbitrii partidei au fost Pintea și Sas, care au fluierat formația de la țărmul mării și în înfrângerea de la București, 24-28 cu CSM, din ultima etapă a turului). Poate că la televizor nu se observă, dar pentru cine știe handbal a contat și acest lucru. Nu am putut reveni la două goluri, deși am avut de mai multe ori această posibilitate în repriza a doua. Urmează acum încă un meci dificil în deplasare, la Călărași”, a declarat Ionuț Rudi Stănescu.

Celelalte rezultate ale etapei: Potaissa Turda - CSM Satu Mare 26-23, CSM Făgăraș - Dinamo București 25-33, CSU Suceava - Dunărea Călărași 25-26, Politehnica Timișoara - CSM Focșani 25-22, CSM București - Steaua București 24-19. Clasament: 1. Dinamo 46p, 17 jocuri (golaveraj: 547-454), 2. HC DOBROGEA SUD 37p, 16j (454-398), 3. Potaissa 37p, 17j (507-473), 4. Odorhei 35p, 16p (467-427), 5. CSM Bucureşti 33p, 17j (483-425), 6. Timişoara 25p, 17j (438-420), 7. Vaslui 24p, 16j (419-450), 8. Steaua 22p, 17j (446-444), 9. Călăraşi 20p, 16j (436-449), 10. Suceava 18p, 16j (431-434), 11. Focşani 11p, 17j (417-477), 12. Satu Mare 4p, 17j (410-507), 13. Făgăraş 3p, 17j (385-482).

În etapa a 19-a, HCDS va evolua tot în deplasare, la Călărași, joi, 16 februarie, de la ora 16.45.

Citește și:

Victorie plătită scump de HC Dobrogea Sud