Victorie plătită scump de HC Dobrogea Sud

21:06:11 / 06 Februarie 2017

nea Djordje Cirkovic

Nenea antrenorul am si eu niste intrebari: 1. de ce a fost pastrat in lot Celica, dupa sfarsitul turului?? La ce va foloseste aceasta catastrofa atat in ofensiva, cat si in defensiva, acest incurca-lume, imobil, inodor, inspid? 2. De ce Nistor si nu Subtirica? 3. De ce Buricea si Pedrag si nu si Munteanu?? Cu Moisa ce se intampla? Bologa n-ar mai trebui nici el pastrat. Sngurul nostru inter mai de doamne ajuta e Crnoglavac . Si Zoran Nikolic se afla intr-o scadere de forma, tocmai cand ar trebui sa intre pe varf de forma... Multa sanatate Tomita! Rcuperare rapida ambilor.