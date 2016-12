HC Dobrogea Sud s-a impus la Reşiţa

22:18:50 / 14 Decembrie 2016

tinerii!!

In sfarsit v-ati adus aminte sa-l bagati si pe Subtirica! In sezonul 2014 a jucat excelent, pana a venit nenorocita de accidentare. Pe extreme ar trebui sa prinda cat mai multe minute Subtirica si Munteanu, au aratat ca au valoare si indemanare. Totodata, mai trebuie incercat si Moisa, poate readus si Gal, pana la marile transferuri de interi, de care e foooarte mare nevoie, daca vrem sa avem vreo ansa cat de mica in fata lui Dinamo, a CSM-ului, Turdei, echipe care inscriu foarte multe goluri.