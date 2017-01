HC Dobrogea Sud se pregătește pentru spectacol

Ajunsă pe locul secund al clasamentului Ligii Naționale de handbal masculin după o serie de șase victorii consecutive, HC Dobrogea Sud dispută miercuri, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 2), în Sala Sporturilor din Constanța, derby-ul pentru fotoliul de lider împotriva campioanei en titre, Dinamo București, ocupanta primei poziții înaintea etapei a 8-a. Promovată în vara acestui sezon, la doar un singur an de la înființare, gruparea de pe litoral are ocazia de a dovedi încă o dată că obiectivul fixat pentru acest an, câștigarea titlului de campioană, este unul realist. „O victorie ne-ar aduce pe prima poziție, iar asta ar reprezenta pentru noi o certitudine că ceea ce facem la club este bine. În plus, ar fi un imbold atât pentru jucători, cât și pentru fani și sponsori. Nu ne va fi însă deloc ușor, pentru că Dinamo are o echipă foarte bună și omogenă, cu dubluri pe fiecare post, dar cu siguranță va fi o partidă extrem de interesantă. Sper să conteze și faptul că Dinamo a avut duminică un meci dificil în Liga Campionilor și este greu să joace din trei în trei zile la cel mai înalt nivel”, a spus Ionuț Rudi Stănescu, președintele și goalkeeperul formației constănțene.

În privința lotului, HC Dobrogea Sud ar putea să mizeze din nou pe serviciile pivotului Mladen Rakcevic, care a revenit antrenamente după operația de menisc suferită în urmă cu o lună. „Rakcevic a reluat antrenamentele, dar nu este refăcut sută la sută. Va fi pe bancă, iar dacă va fi nevoie, va fi intra câteva minute. Alți doi jucători, Ionuț Nistor și Ionuț Săulescu, se confruntă cu mici probleme medicale, dar vor fi apți la ora jocului”, a explicat Rudi Stănescu.

SURPRIZE PENTRU FANI

Oficialii grupării de pe litoral mizează pe un sprijin masiv din partea fanilor și le-au pregătit acestora mai multe surprize. „Vă așteptăm la Sală, pentru a fi, din nou, alături de noi la unul dintre cele mai importante meciuri: derby-ul cu Dinamo București. Haideți să transformăm sala în alb și albastru! Vă așteptăm pe toți în tribune, în tricouri albe sau albastre, încât să-i dominăm pe „alb-roșii“ începând cu voi. Va fi un meci greu, dar prezența și încurajările voastre vor fi un imbold și un plus de forță pe teren. Sunteți extrem de importanți pentru noi și de aceea vă convocăm la Sală. Nu vor lipsi surprizele pentru voi!”, a anunțat clubul constănțean pe pagina oficială de Facebook. „Încercăm să ne ridicăm la înălțimea evenimentului, la ceea ce ar trebui să însemne un meci de handbal și vrem să facem spectacol nu doar pe teren, ci și în tribune”, a declarat Stănescu.

