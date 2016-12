HC Farul a transferat un internațional de juniori

Candidată la promovarea în Liga Națională, HC Farul Constanța se preocupă și de formarea unei echipe de viitor, gruparea de pe litoral perfectând în această vară transferurile unor jucători de perspectivă. Ultimul venit este Daniel Susanu, un pivot în vârstă de 18 ani, care a activat la CSU Danubius Galați și face parte din lotul național de juniori al României. Tânărul jucător a fost prezentat luni de către președintele grupării de pe litoral, Nurhan Ali, cel care i-a adus la Constanța și pe Milutin Dragicevic, ajuns ulterior la THW Kiel, și Timuzsin Schuch, transferat de MKB Veszprem KC, doi pivoți care au făcut istorie cu HCM Constanța.

„Este îmbucurător că am reușit transferul acestui pivot de 18 ani, pe care vă propun să-l urmăriți pe viitor. Am mână bună la pivoți! Lumea era neîncrezătoare când i-am adus pe Dragicevic și Schuch, toți râdeau de mine, dar s-a dovedit că nu am greșit, iar aceștia au devenit jucători de mare valoare în handbalul european. Susanu este un jucător foarte tânăr și am profitat de faptul că a intrat la Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Constanța pentru a-l putea transfera, mai ales că eram deja în discuții avansate cu conducerea clubului din Galați. Este un pivot de mare perspectivă și în doi ani cred că va bate la ușile naționalei de seniori a României. Am mare încredere în el și, dacă va fi la fel de serios ca până acum, va ajunge un nume important în handbalul românesc”, a spus Nurhan Ali. „Principalul motiv pentru care am venit la Constanța este obiectivul echipei, unul îndrăzneț, dar care va fi îndeplinit fără probleme, pentru că avem o echipă valoaroasă. Sunt tânăr și vreau să prind experiență alături de niște jucători valoroși și un grup unit. Suntem pe drumul pe cel bun și vom promova de pe primul loc”, a adăugat Daniel Susanu.

