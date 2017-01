HC Farul continuă cursa pentru locul 4

După succesul înregistrat la Bicaz, HC Farul Constanța a reintrat în cursa pentru locul 4 în Seria A a Diviziei A la handbal masculin, obiectivul stabilit în primul sezon de la înființarea clubului. Constănțenii nu au o misiune ușoară, dar antrenorul Eden Hairi este convins că elevii săi au valoarea necesară pentru a-și atinge țelul. Un prim pas poate fi făcut duminică, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), în Sala Sporturilor din Constanța, când formația de pe litoral va primi vizita unei echipe clasate la mijlocul ierarhiei, ACS Atletico Alexandria, în etapa a 17-a.

„Pentru noi, este un meci important, pe care vrem să-l câștigăm la o diferență cât mai mare. O victorie clară ne-ar da un moral bun, pentru că ne așteaptă două partide consecutive în deplasare. În plus, ne dorim să obținem primul succes din acest an în fața propriilor suporteri. Întâlnim o echipă fără obiective extraordinare, în timp ce noi ne dorim să terminăm campionatul pe locul 4 și nu avem voie să facem pași greșiți”, a declarat tehnicianul constănțean. Din păcate, HC Farul nu se va putea baza pe serviciile lui Bozidar Lekovic, interul muntenegrean fiind în continuare accidentat la mâna dreaptă. „Nu a început încă antrenamentele cu mingea și nici nu știm când va fi apt. Face recuperare și sperăm să-l putem folosi la următoarea partidă de pe teren propriu”, a explicat Hairi.

HCDS, DEPLASARE FĂRĂ TOMA ȘI BURICEA

Lider cu punctaj maxim, 45, formația HC Dobrogea Sud Constanța și-a asigurat deja promovarea în Liga Națională, dar echipa pregătită de Djordje Cirkovic și-a stabilit încă un obiectiv: să încheie sezonul în Divizia A cu victorii pe linie. De altfel, constănțenii mai au un singur meci greu, cu Știința Municipal Bacău, dar până atunci mai sunt trei jocuri împotriva unor formații mai slabe. Prima dintre acestea este programată sâmbătă, de la ora 12.00, când echipa de pe litoral va evolua în fieful celor de la LPS Piatra Neamț. „Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm, la o diferență destul de mare, chiar dacă ne lipsesc doi jucători importanți. Laurențiu Toma s-a accidentat la un călcâi, iar George Buricea se confruntă cu probleme medicale la umăr. Nici eu nu voi face deplasarea, urmând să apere cei doi portari tineri. Nu vrem să forțăm, pentru că până la partida cu băcăuanii întâlnim adversari facili și nu ar trebui să fie probleme. În plus, ne gândim la meciurile din Final Four-ul Cupei României”, a declarat președintele clubului constănțean, Ionuț Rudi Stănescu.

