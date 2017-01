Ideile de afaceri pentru care mai mulți tineri constănțeni au primit mii de euro

Mai mulți tineri constănțeni au înțeles că a fi patron nu ține neapărat de bani, ci de un proiect de succes. Ei au avut idei sclipitoare, care acum sunt încurajate și susținute cu bani europeni, câte 25.000 de euro. Tinerii de nici 25 de ani și-au deschis firme, care funcționează deja de câteva luni și au speranța că vor deveni în scurt timp afaceri de succes. Folie auto care, odată aplicată pe mașină, nu lasă niciun fir de praf să se apropie, salină la malul mării, atelier de creație vestimentară, dar și agenție de turism - acestea sunt doar unele dintre ideile puse în aplicare de tineri în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.

Folie auto care, odată aplicată pe mașină, nu lasă niciun fir de praf să se apropie sau salină la malul mării. Toate sunt idei ale tinerilor constănțeni încurajate și susținute cu bani europeni, câte 25.000 de euro. Tinerii și-au deschis firme, care funcționează deja de câteva luni și au speranța că vor deveni în scurt timp afaceri de succes. Una din idei aparține unei tinere din localitatea constănțeană Lumina, Izel Selim. Cu toate că învață relații internaționale și studii europene, pasiunea sa pentru modă a motivat-o să își deschidă un atelier de creație vestimentară. Firma, care are deocamdată trei angajați, confecționeri și designeri, are deja contracte semnate. ”La fel ca alte fete, iubesc hainele, așa că am zis să îmi transform pasiunea într-o afacere profitabilă, să mă trezesc în fiecare zi că fac ce îmi place. În firmă lucrăm atât la nivel de comandă pentru clienți care vor produse personalizate, cât și în serii de vestimentație. Profităm de caracterul turistic al zonei și producem și echipamente individuale de protecția muncii, pentru industria hotelieră, cafenele și restaurante”, a povestit Izel. Un alt tânăr constănțean, Robert Pitiu, a urmat studiile Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”. El are în familie mai mulți medici, care i-au insuflat dorința de a face bine. Tânărul de 23 de ani și-a propus să facă profit deschizându-și o salină artificială, diferită de cele clasice. ”Voi face o salină artificială, însă voi veni cu ceva nou. Climatul specific nu va fi dat doar de blocurile de sare, ci și de un aparat revoluționar. El tranformă sarea în particule foarte fine, care au între 1 și 5 microni. Astfel poți să controlezi permanent temperatura din cameră”, a povestit tânărul. Potrivit lui Robert, tehnologia este adusă din străinătate.

NANOTEHNOLOGIE Cum ar fi să aplicați mașinii dumneavoastră un strat de protecție care să o protejeze de praf, zgârieturi sau mizerie? Dacă vă surâde ideea, puteți apela la serviciile lui Laurențiu. Constănțeanul de 24 de ani este de profesie inginer mecanic, iar acum și-a deschis o afacere în cadrul căreia aplică tratamente mașinilor. Este vorba de un strat de protecție cu nanotehnologie, adus tocmai din America. ”Suntem singurii autorizați din Constanța, poate chiar din sud-estul țării, care facem așa ceva. E o folie specială, care se aplică peste vopseaua mașinii și protejează foarte bine. E o noutate - în momentul aplicării pe mașină nu e nevoie să o mai speli, în condițiile din România, cam 30.000 de kilometri. Se poate arunca ulei pe ea, nu va sta nimic pe ea. Folia va proteja lacul și vopseaua mașinii cam 2 ani și jumătate - 3, după care se dă jos extrem de ușor”, a spus tânărul. Andreea, care are 23 de ani, și-a deschis o agenție de turism în Tulcea, prin intermediul căreia vrea să promoveze Delta Dunării. Este studentă la administrarea afacerilor în economie, turism și servicii și este convinsă că lucrurile pe care le învață la facultate o vor ajuta să își dezvolte afacerea. ”Sunt constănțeancă și nu am fost decât o singură dată în Deltă. Sunt alții care nu au văzut Delta Dunării în viața lor. Cred că trebuie mai bine promovată”, a mărturisit tânăra.