Imaginaţia plastică străbate „Podurile europene”

Muzeul de Artă a devenit, vineri seară, loc de întâlnire pentru artistele plastice din Europa, care, an de an, aleg litoralul românesc pentru inspiraţie. După ce şi-au petrecut timpul îmbinând pasiunea cu... briza Mării Negre, soarele şi lumina Dobrogei, în cadrul taberei internaţionale de creaţie feminină contemporană de la Eforie Sud, ele şi-au expus roadele imaginaţiei pe simezele Muzeului de Artă Constanţa, în cadrul expoziţiei „Poduri europene”, ediţia a X-a. Evenimentul, organizat de Fundaţia Fildas Art, Asociaţia Femeilor Creatoare în Arta Plastică din România şi muzeul-gazdă, a reunit un număr impresionant de participanţi - creatori şi iubitori de artă de toate vârstele.

MONUMENTALITATE ŞI CULORI TARI Expoziţia impresionează prin monumentalitate, lucrările depăşind cu mult formatul şi dimensiunile unui tablou clasic, dar şi prin bogăţia cromatică, culorile vii şi contrastul puternic magnetizând privirile. O altă notă generală a ediţiei din acest an a „Podurilor europene” este dată de înclinaţia spre abstract, la polul opus aflându-se lucrările distinsei şi venerabilei pictoriţe Alma Redlinger - 88 de ani. Sculpturile vin să completeze imaginea de ansamblu a „Podurilor europene”.

Pe simezele muzeului constănţean, publicul va putea admira, până pe 1 iulie, creaţiile artistelor din România, Germania şi Olanda: Karin Bohrmann-Roth, Karla Kassenaar, Ellen Geerts, Erika Sellmann-Busching, Karin Welke, Dany-Madlen Zărnescu, Maria-Tereza Coatu, Carmen Poenaru, Cristina Ciobanu, Daniela Grapa, Gabriela Drinceanu, Alma Redlinger, Rodica Xenia Constantin, Geta Caragiu, Maria Blendea, Paula Vlădescu, Angela Tomaselli, Carmen Tepşan şi Viorica Iacob.

LIBERTATEA CREATOARE NEÎNGRĂDITĂ „Ne bucurăm că la această tabără am avut libertatea de a ce face ce şi când am vrut. Nu a existat nicio temă, nicio îngrădire. Eu am făcut două tablouri care au legătură cu România, unul legat de Marea Neagră, un oraş de mare sau un apus de soare şi celălalt, „Castel pentru Doamna”. În general, nu dau titluri, pentru ca imaginaţia celor care privesc să nu fie îngrădită”, a spus Erika Sellmann-Busching, care a studiat cu reputatul Oskar Kokoschka, de unde şi opţiunea pentru expresionismul abstract. Lucrările sale se regăsesc în prima sală din cele patru care găzduiesc ampla expoziţie şi captează atenţia prin culorile tari şi contrastul puternic (albastru şi galben cu accente de roşu şi verde, în „Castel pentru Doamna”).

ARTISTE ŞI VIZIUNI DIFERITE „Cea de-a X-a ediţie a „Podurilor europene” este o expoziţie cu lucrări de mare anvergură. În primul rând, trebuie remarcate dimensiunile impresionante ale acestor lucrări şi apetenţa lor monumentală. Sunt lucrări abstracte de foarte mare calitate, dar şi lucrări într-o viziune uşor recognoscibilă. Există o paletă întreagă de... artiste şi de viziuni, dar importantă este calitatea acestui demers creator, ca o notă comună”, a apreciat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.