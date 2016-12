ÎPS Teodosie, însoțit din nou de preoți la sediul Poliției!

La fel ca săptămâna trecută, Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a venit joi dimineață însoțit de preoți la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, pentru a semna în cadrul controlului judiciar. În număr mai mic, totuși, față de săptămâna trecută, aceștia l-au condus pe ÎPS Teodosie atât la intrarea, cât și la ieșirea din sediul instituției. Ei au declarat că au venit la sediul IPJ Constanța pentru a fi alături de înaltul prelat. ÎPS Teodosie a fost plasat de magistrați sub control judiciar în dosarul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îl cercetează pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și luare de mită.

ÎPS Teodosie a solicitat în luna octombrie instanței revocarea controlului judiciar, magistrații Curții de Apel Constanța hotărând să mențină măsura preventivă luată față de înaltul prelat doar pentru accesarea fără drept de fonduri europene, nu și pentru acuzația de luare de mită. Prezent atunci la Palatul de Justiție, ÎPS Teodosie și-a susținut nevinovăția, în cadrul primei declarații date în legătură cu învinuirile ce-i sunt aduse de DNA. "Am avut ocazia să-mi susțin nevinovăția pentru că cele incriminate de fapt nu există. Atât am de spus. Și am întrebat cui folosește să umilească Biserica. Pe mine personal nu mă afectează că sunt acuzat pe nedrept, dar afectează Biserica pentru că reprezint Biserica. Se va dovedi că de fapt probele nu s-au găsit", a declarat acesta.

Procurorii DNAConstanța susțin că persoanele vizate de această investigație ar fi înaintat Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) declarații false, în scopul obținerii de fonduri europene. Anchetatorii spun că faptele au avut ca rezultat accesarea pe nedrept a unei sume totale de 1.356.973 lei.A doua parte a dosarului instrumentat de procurorii DNA vizează o faptă de luare de mită despre care aceștia spun că a fost comisă de ÎPS Teodosie în 2016. Conform anchetatorilor, "în primăvara anului 2016, inculpatul Teodosie Petrescu, în calitate de Arhiepiscop al Tomisului, a primit de la o persoană suma de 500 de euro. Banii respectivi au fost primiți în legătură cu îndeplinirea, de către inculpatul Teodosie Petrescu, a îndatoririlor sale de serviciu ce decurg din calitatea de Arhiepiscop al Tomisului, în sensul de a dispune ca persoana în cauză să primească remunerație legală pentru activitatea pe care o desfășura într-o parohie", susțin cei de la DNA.