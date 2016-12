Jamie Foxx a cheltuit 40.000 de dolari pe instalaţia de lumini pentru Crăciun

Actorul şi cântăreţul american Jamie Foxx este entuziasmat mai ceva ca un copil când vine vorba despre Crăciun. Așa că nu a pregetat să se ușureze de 40.000 de dolari pe instalaţia de lumini pe care a utilizat-o pentru a-şi decora reşedinţa din Los Angeles. Starul hollywoodian intră în spiritul Crăciunului ca nimeni altul și organizează în fiecare an o petrecere somptuoasă pentru familia şi prietenii săi. În primul an în care a organizat această petrecere, Jamie Foxx a recunoscut că a fost şocat de factura pe care a primit-o după eveniment, dar a ales totuşi să continue această tradiţie. „Sunt un fel de rege al Crăciunului. De 18 ani organizez cea mai bună petrecere de Crăciun din oraş, iar casa mea arată în această perioadă ca parcul de distracţii Disneyland. Am nevoie de o lună pentru a-mi instala sistemul de lumini. Prima dată când l-am instalat, angajatul firmei care s-a ocupat de asta mi-a trimis o factură de 40.000 de dolari. Eu i-am spus: „Omule, dar astea sunt doar luminiţe!”. Dar, apoi, am păstrat instalaţia, pe care o folosesc în fiecare an. Astfel, am mai redus din costuri”, a explicat starul american.

Jamie Foxx a povestit că l-a ajutat şi pe bunul său prieten Robert Downey Jr. să îşi decoreze propria reşedinţă cu ocazia Crăciunului cu ajutorul unei instalaţii de lumini similare cu a lui, după ce starul francizei „Iron Man” a devenit gelos pe decoraţiunile folosite de el.