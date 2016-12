Jean-Paul Gaultier, omagiat la Paris

Prima expoziţie pariziană dedicată ”copilului teribil al modei franceze”, creatorul Jean-Paul Gaultier, şi-a deschis porţile, ieri, prezentând vizitatorilor spectaculoasele creaţii avangardiste ale designerului francez, dar şi sursele sale de inspiraţie din copilărie. Muzeul Grand Palais din Paris va expune peste 300 de creaţii haute couture şi prêt-à-porter realizate de Jean-Paul Gaultier din 1976 şi până în prezent, însoţite de numeroase videoclipuri şi fotografii. Expoziţia, intitulată ”The Fashion World of Jean-Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk”, va rămâne deschisă până pe 3 august. În cadrul acesteia, manechinele din vitrine au fost decorate cu... feţe animate, care fac cu ochiul vizitatorilor.

Jean-Paul Gaultier, care a realizat corsetele şi sutienele conice purtate de cântăreaţa americană Madonna în timpul turneului ei mondial din 1990, spune că această expoziţie nu este o retrospectivă, ci o creaţie în sine. Desene, schiţe, costume de scenă, imagini de film, dar şi o veche jucărie din copilărie a designerului - un ursuleţ din pluş - sunt prezentate în această expoziţie pariziană care ilustrează evoluţia lui Jean-Paul Gaultier, de la un copil extrem de creativ până la transformarea sa într-unul dintre cei mai cunoscuţi creatori de modă din lume. ”Am avut noroc, pentru că bunica mea era diferită, purta pene negre, avea un corset extraordinar şi dădea sfaturi de înfrumuseţare clientelor ei. Eram acolo şi am asistat la astfel de lucruri. Aveam probabil în jur de 9-10 ani”, a spus designerul.

Expoziţia a fost deja prezentată şi în alte oraşe importante, precum New York şi Melbourne, însă este pentru prima oară când ajunge la Paris, o veritabilă capitală a modei, un oraş în care Jean-Paul Gaultier îşi expune întotdeauna în premieră cele mai noi creaţii ale sale. Jean-Paul Gaultier a anunţat în septembrie 2014 că va renunţa la colecţiile prêt-à-porter şi se va concentra pe haute couture, parfumuri şi colaborări cu alţi reprezentanţi din industria modei.