Juliette Binoche, pe afişul oficial al Festivalului de Film Cannes 2010

Actriţa franceză Juliette Binoche a pozat pentru afişul oficial al celei de-a 63-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 12 - 23 mai. Fotografiată de Brigitte Lacombe, Juliette Binoche continuă astfel seria de portrete ale unor staruri feminine, iniţiată în urmă cu doi ani, care reprezintă afişul oficial al celebrului festival. Afişul, o alegorie a cinematografiei, o prezintă pe Juliette Binoche dând viaţă imaginii, printr-o mişcare amplă, cu ajutorul unei pensule luminoase. Juliette Binoche a devenit celebră abia în 1988, graţie rolului din “Insuportabila uşurinţă de a fi”. Juliette Binoche a câştigat un premiu César pentru prestaţia din “Trei culori: Albastru” (1993) şi Oscarul pentru rolul din “Pacientul englez” (1996).

Actriţa franceză deţine, printre altele, unul dintre rolurile principale din filmul “Copie Conforme”, regizat de Abbas Kiarostami, un lungmetraj mult aşteptat de cinefili. Deşi selecţia oficială nu va fi dezvăluită decât pe 15 aprilie, criticii de specialitate afirmă că acest lungmetraj va fi cu siguranţă selecţionat în competiţie, cu atât mai mult cu cât statutul regizorului iranian Abbas Kiarostami, laureat cu Palme d\'Or în 1997, pentru “Le Goût de la cerise”, aproape că reprezintă o garanţie a includerii acestei pelicule în competiţia oficială. În “Copie conforme”, Juliette Binoche interpretează rolul proprietarei unei galerii de artă, de origine franceză, care cunoaşte în Italia un scriitor anglo-saxon. Acesta ţine o conferinţă pe tema raportului dintre original şi copie în lumea artei şi se întreabă care sunt graniţele dintre realitate şi ficţiune.

Pe măsură ce se apropie anunţul competiţiei oficiale de la Cannes, zvonurile se intensifică pe internet. După o ediţie 2009 centrată mai degrabă pe filmele de autor produse de cineaştii europeni, America şi Asia se vor afla, în opinia specialiştilor, în atenţia ediţiei din 2010. Cinematografia americană ar putea fi reprezentantă de trei lungmetraje în competiţie, printre acestea figurând continuarea filmului “Wall Street” de Oliver Stone, “Miral” de Julian Schnabel şi mult aşteptatul “Tree of Life” de Terrence Malick. Asia ar putea fi reprezentată de noile filme ale regizorilor Takeshi Kitano (“Outrage”), Johnnie To (“Death of a Hostage”) şi Im Sang-soo (“The Housemaid”). Ca întotdeauna, persistă misterul asupra filmelor care vor reprezenta Franţa în competiţia oficială. Cu toate acestea, două lungmetraje par să se detaşeze, “Hors-la-loi”, de Rachid Bouchareb, o continuare a deja celebrului \"Indigènes\", prezentat la rândul său la Cannes, dar mai ales “Potiche”, de François Ozon, a cărui distribuţie a ocazionat reunirea cuplului mitic din “Dernier métro”, Catherine Deneuve şi Gérard Depardieu.

Potrivit “Screen Daily”, lungmetrajele “Aurora”, în regia lui Cristi Puiu şi “Morgen”, de Marian Crişan, se numără printre peliculele care vor putea fi prezente în selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. Juliette Binoche, născută pe 9 martie 1964, este o actriţă franceză care a debutat în teatru, în anii adolescenţei şi a jucat ulterior în peste 40 de filme, începând din 1983. Deşi a cunoscut rapid succesul în cinematografia franceză, pe plan internaţional