Kate Hudson nu cheltuieşte mult pe haine

Actriţa americană Kate Hudson se remarcă printre cele mai bine îmbrăcate vedete, dar nu este dispusă dea o avere pe haine. Simpatica actriţă chiar recunoaşte că nici măcar nu şi-ar permite să îşi cumpere multe din toaletele pe care le poartă. „Oamenii îşi închipuie că noi cumpărăm hainele pe care le purtăm la diverse evenimente. Doar le împrumutăm”, a declarat cu sinceritate Kate Hudson, care riscă să îşi atragă supărarea multora dintre colegele sale, care nu sunt atât de transparente când vine vorba despre acest subiect. „Majoritatea lucrurilor pe care le port nici măcar nu mi le permit. Sunt lucruri pentru care nu mă uit la bani, dar sunt foarte rare, mai ales că am doi copii de crescut, întreţinut şi de plătit şcoala”, a declarat actriţa într-un interviu acordat revistei ”Harper’s Bazaar”. “Recunosc că nu sunt o cumpărătoare de articole de lux. Până ca Isabel Marant să îşi vândă creaţiile cu un milion de dolari şi să fie faimoasă, obişnuiam să merg la magazinul ei din Paris şi să mă răsfăţ. Îmi puteam permite”, a mai afirmat actriţa despre care am fi crezut că este o fashionistă convinsă.

Cu mult simţ al umorului, Kate Hudson mai spune că are mare noroc pentru că fiul său, Ryder, are aceleaşi aspiraţii ca ceilalţi copii din generaţia sa şi că tot ce îşi doreşte este un telefon mobil. Aşa că scapă ieftin! “Mă uit la el şi la prietenii lui. Îşi scriu mesaje cu o repeziciune incredibilă. Eu pur şi simplu nu pot să le ţin ritmul. Eu am primit un pager abia când aveam 13 ani. Era roz şi eram foarte mândră!”, a completat actriţa, încă minunându-se de diferenţele mari dintre generaţii!