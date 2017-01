Lucrările de restaurare au „stricat“ Cetatea Capidava? CJC cere lămuriri!

17:53:50 / 07 Octombrie 2016

....proiect pe sub mana!

toate lucrarile de la capidava s-au facut pe sub mana. Proiectarea in sine, avizele, licitatiile, lucrarile de executie, toate acestea au incalcat norme privind interventia pe un sit. Pana la urma o sa se stabileasca responsabilitatile pe fiecare parte: CJC, responsabil st. santier, arhitecti, executant proiect. Proiectul a fost ,,tesut,, ca sa nu stie stanga ce face dreapta. Capidava trebuia restaurata, zidurile ridicate pana la cer, pe ele urma sa se plimbe....toata lumea buna, in apropiere urma sa faca un hotel, un restauratnt, ponton....aici urmau sa vina turistii buluc, sa se cazeze, sa manance, sa viziteze situl si sa iasa bani pentru anumite buzunare.... Doar asta s-a urmarit. La cetate nu s-a gandit nimeni!