Mai multe cereri decât locuri în căminele studențești. Ce se va întâmpla?

Studenții care nu locuiesc în Constanța sau în apropierea municipiului, însă învață la Universitatea ”Ovidius” (UOC) se luptă an de an pentru a obține un loc în unul din cele patru cămine ale universității. Pentru un loc în cămin, un tânăr trebuie să se străduiască întregul an să învețe ca să aibă o medie mare și, în final, șansa de a prinde cazare. Asta pentru că, în fiecare an, numărul cererilor de cazare este mai mare decât locurile disponibile, așa că repartizările se fac în baza punctajului calculat în funcție de medii și restanțe. Și în acest an, numărul de cereri depuse depășește capacitatea de cazare, așa că o parte dintre studenți vor fi nevoiți să aștepte cu sufletul la gură a doua etapă de cazare, sperând ca în final să apuce un loc vacant. Astfel, pentru cele 956 de locuri destinate studenților s-au înscris 1.321 de candidați. Totuși, reprezentanții UOC spun că în fiecare an reușesc să răspundă tuturor solicitărilor, pentru că, în procesul de cazare, unii studenți renunță la cămin, așa că fac loc altor colegi. Așa că cei care nu prind în primă fază un loc mai au o șansă pe 3 septembrie, când are loc a doua etapă de repartizare.

LUCRĂRI DE REPARAȚII Pentru a oferi tinerilor condiții bune la cazare, administrația căminelor a început în această lună să realizeze lucrări de renovare și îmbunătățire a camerelor de cămin, așa că în aceste zile se zugrăvesc camerele cele mai murdare, se fac reparații ale mobilierului deteriorat, se schimbă instalațiile sanitare defecte, se înlocuiește mocheta uzată cu parchet laminat, iar acolo unde este necesar, se înlocuiesc piesele de mobilier cu unele noi. ”În fiecare an facem astfel de lucrări, pentru că studenții își exersează talentul artistic pe pereți, unii distrug ușile, alții strică efectiv instalația sanitară. Nu toți folosesc dotările căminului așa cum le-ar folosi pe cele de acasă, dar suntem nevoiți să facem reparațiile de rigoare”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul general administrativ, ing. Laurențiu Sârbu.

ADMINISTRAȚIA CĂMINELOR A GĂSIT MODALITATEA DE A RECUPERA PAGUBELE PRODUSE DE STUDENȚI

Pe lângă înscrierea online, care s-a desfășurat în acest an în premieră la UOC, pe studenții care vor sta în cămin îi așteaptă încă o noutate. ”La procesul-verbal de dare în primire a camerei de cămin vor fi atașate, din acest an, câteva fotografii ale camerei. Astfel, la încheierea anului, vom putea evalua starea camerei comparativ cu momentul de început de an școlar și vom putea să ne recuperăm pagubele. Până acum nu ne recuperam pagubele”, a precizat Sârbu. În plus, administrația căminelor susține că față de anii trecuți, când avea de recuperat sume importante de la foștii căminiști, în acest an, debitele studenților sunt mult mai mici. Acest lucru se datorează sistemului electronic de înscriere și repartizare a locurilor, care nu le mai permite înscrierea tinerilor cu restanțe la plata regiei de cămin.