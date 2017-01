Marele Cor al Armatei Roșii a cucerit publicul din Constanța

Cântece tradiționale rusești și hituri ale unor clasici ai muzicii pop-rock, Beatles și Queen, în interpretarea Marelui Cor al Armatei Roșii, au făcut să vibreze, sâmbătă seară, scena și sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Aproximativ 800 de tomitani s-au lăsat seduși de vocile ample ale rușilor, conduși de Konstantin Mayorov, și de acordurile orchestrei simfonice Valahia, sub bagheta maestrului Matthew Freeman din Marea Britanie. Îmbrăcați în uniforme militare, soldații ruși au impresionat atât prin vocile puternice, cât și prin disciplina cu care au intrat și au ieșit de pe scenă, ori de câte ori programul concertului impunea astfel de schimbări. Constănțenii au ascultat live piese precum „Kalinka”, dar şi versiuni ale celor mai îndrăgite hituri Beatles şi Queen, printre care și prelucrări corale ale pieselor: „Yesterday”, „Twist And Shout”, „We Will Rock You” şi „Show Must Go On”. Înainte de începerea concertului, cei care au venit să asculte Marele Cor al Armatei Roșii au fost întâmpinați în foaierul Casei de Cultură cu cântece și dansuri interpretate de ansamblul Juraveli din Jurilovca. Ansamblul comunității rușilor lipoveni de pe meleaguri tulcene a întreținut atmosfera și în pauză.

Corul Armatei Roşii, cunoscut și sub denumirea de Ansamblul Alexandrov, a concertat pentru prima dată la Constanța, duminică fiind așteptat să concerteze la Sala Palatului din București.

ARTA CARE SCHIMBĂ VIEȚI

Pentru tinerii din Ansamblul Alexandrov, a cânta în Corul Armatei Roșii reprezintă o onoare, dar și un stil de viață. „Viața mi s-a schimbat de când sunt în acest ansamblu. Este o onoare. Am avut multe concerte, multe turnee, am călătorit foarte mult. Îmi place ceea ce fac”, a spus Stanislav Ryazantsev, care visa de când era mic să facă parte din prestigiosul Cor al Armatei Roșii, înființat în 1928. S-a pregătit intens pentru acest lucru: a făcut școala de muzică, Academia, a studiat arta dirijatului și acum, la 30 de ani, are o frumoasă carte de vizită: cântă de opt ani în faimosul cor. Și același lucru, să cânte în Ansamblul Alexandrov, vrea să-l facă și peste 10 ani. Referindu-se la spectatorii constănțeni, tânărul artist a spus: „Publicul este atât de cald și receptiv încât îți creează dorința de a continua să cânți”.

În scurta lor ședere la Constanța, artiştii ruși au avut timp să vadă și „o bucățică” din Marea Neagră, arătându-se încântați de ospitalitatea tomitanilor, dar și de arhitectura specifică. Deloc pretențioși, ei şi-au exprimat preferinţa ca, pe timpul şederii în România, să ia masa în locuri care se află în topul preferinţelor localnicilor. Astfel, la Constanţa ei au mers la o cherhana, unde au avut parte de un meniu cu specific local, din care nu au lipsit ciorba lipovenească de peşte, plachia şi saramura de crap cu mămăligă. La Bucureşti, membrii Corului vor vizita un restaurant de tradiţie, în care vor degusta o serie de feluri de mâncare specific româneşti, la loc de cinste aflându-se mai multe feluri de ciorbă, sarmalele, micii, tochitura şi papanaşii.

88 DE ANI DE ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ

Prin denumirea sa, corul îl omagiază pe fondatorul său, Alexander Alexandrov, compozitor şi profesor la Conservatorul din Moscova, care şi-a legat destinul de cel al grupului timp de 18 ani. După aceea, conducerea corului a fost preluată pentru... 41 de ani de fiul acestuia, Boris Alexandrov. În prezent, Corul Alexandrov, cel mai mare ansamblu artistic al forţelor armate ruseşti, se mândrește cu 88 de ani de activitate neîntreruptă și cu un palmares artistic impresionant. Pentru a exemplifica, trebuie amintit că: în 1990 a fost invitat în cadrul concertului „The Wall”, susţinut de Roger Waters, pentru a celebra căderea Zidului Berlinului, interpretând piesa „Bring the Boys Back Home”, în 2004 a performat la Vatican, în prezenţa și cu binecuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea, în 2007 a concertat la sediul Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles, iar doi ani mai târziu a susţinut un recital de o virtuozitate deosebită pe scena concursului Eurovision, organizat la Moscova.

