Mari probleme de efectiv la HC Farul

Cele două echipe constănțene din Seria A din Divizia A la handbal masculin, HC Farul și HC Dobrogea Sud, evoluează sâmbătă, în deplasare, în etapa a 8-a. După eșecul surprinzător suferit săptămâna trecută pe teren propriu, 27-28 cu Știința Municipal Bacău, echipa pregătită de Eden Hairi și-a propus să reînnoade șirul victoriilor, mai ales că întâlnește una dintre codașele clasamentului, CSM Botoșani, partida fiind programată la ora 12.00. Constănțenii se confruntă însă cu mari probleme de lot, patru dintre cei mai importanți jucători, interul Bozidar Lekovic, centrul Vladimir Stankovic, portarul Bogdan Fuică și pivotul Daniel Susanu, fiind accidentați. „Parcă suntem blestemați, în fiecare zi se accidentează câte un jucător. Lekovic este indisponibil de mai multă vreme, Stankovic a riscat la meciul cu băcăuanii și i-a recidivat accidentarea de la umăr, urmând să absenteze două săptămâni, Susanu s-a întors de la lotul național de juniori cu probleme medicale și lipsește cel puțin zece zile, iar Fuică s-a lovit la ultimul antrenament înaintea plecării spre Botoșani. Am rămas doar cu 12 jucători valizi, dar trebuie să ne descurcăm și să câștigăm. Dacă nu învingem la Botoșani, punem lacătul și plecăm acasă. Nu mai avem voie să facem pași greșiți”, a spus antrenorul Eden Hairi.

În schimb, HC Dobrogea Sud Constanța are o misiune mult mai dificilă, urmând să se dueleze cu ocupanta ultimei trepte a podiumului, CSM București II, întâlnirea fiind programată la ora 17.00. „CSM București II are o echipă destul de bună, iar noi nu am lăsat foarte mulți jucători la formația secundă. Au rămas totuși Soare, Subțirică, Munteanu și Dani Vasile și sper ca, alături de cei mai tineri, să facă un meci cât mai bun. Ne propunem să câștigăm, dar obiectivul principal este creșterea jucătorilor, astfel încât să urce la echipa mare într-un an sau doi. Genul acesta de meciuri împotriva unor adversari puternici le prinde bine”, a spus președintele grupării de pe litoral, Ionuț Stănescu.

Celelalte meciuri ale etapei: Știința Municipal Bacău - HC Buzău, CSM Ploiești - LPS Piatra Neamț, CSU Tîrgoviște - ACS Atletico Alexandria, Politehnica Iași - Danubius Galați.

Clasament: 1. Politehnica Iaşi 15p (golaveraj: 189-105, 5j), 2. HC DOBROGEA SUD II 15p (206-169, 6j), 3. CSM Bucureşti II 12p (223-16, 6j), 4. HC FARUL 12p (137-116, 5j), 5. Ştiinţa Bacău 12p (211-201, 7j), 6. Galaţi 9p (197-157, 6j), 7. HC Buzău 9p (132-136, 5j), 8. LPS Piatra Neamţ 6p (169-170, 6j), 9. Alexandria 3p (132-137, 5j), 10. CSM Botoşani 3p (149-242, 7j), 11. CSU Târgovişte 3p (124-243, 6j), 12. CSM Ploieşti 1p (61-93, 4j).

