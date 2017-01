Marți se stabilește programul competițional din Liga 1

Marți, 12 iulie, de la ora 11.00, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din București, va avea loc Adunarea Generală a LPF. După ședință, în jurul orei 13.00, se va desfășura tragerea la sorți a sezonului competițional 2016-2017 al Campionatului Național Liga 1 Orange. Rămâne acum de văzut dacă formația Rapid București va fi acceptată în prima ligă sau va fi înlocuită de ACS Poli Timișoara.

Decizia reprezentanților LPF va fi luată după soluționarea cererii de suspendare a falimentului, făcută de FC Rapid București la Curtea de Apel, cerere care va fi analizată marţi, 12 iulie, de la ora 9.00. Cursa contracronometru pentru salvarea de la dispariţie continuă pentru giuleşteni, iar până la ora 11.00 gruparea giuleșteană trebuie să obţină sentinţa de suspendare a falimentului pronunţat luna trecută de Tribunalul Bucureşti. Aceasta este condiţia impusă de Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pentru a se putea lua în discuţie acordarea primei tranşe din drepturile TV, echivalentul a 630.000 de euro brut, circa 450.000 de euro net.

Rapid a intrat în faliment după ce sub actualul patron, Valerii Moraru, datoriile au crescut, într-un an şi jumătate, de la 2,2 la 4,5 milioane de euro. În ultimul an, societatea nu a mai plătit niciun ban la ANAF, datoriile către bugetul de stat, rezultate din neplata impozitelor pe salarii şi a altor taxe, ajungând la peste zece milioane de lei.

Tribunalul Bucureşti a stabilit intrarea în faliment la 13 iunie 2016, după un an de amânări, interval în care clubului i s-au tot acordat păsuiri pentru a-și rezolva problemele.