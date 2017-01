Moș Crăciun a împărțit cadouri copiilor de la Academia de Fotbal „Farul”

Micii fotbaliști de la Academia de Fotbal „Farul” Constanța au avut parte de o surpriză plăcută, miercuri dimineața, când oficialii clubului l-au adus pe Moș Crăciun chiar în incinta stadionului din strada Primăverii. Aproape 350 de copii au primit daruri cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, într-o atmosferă de bucurie. „A fost un an bun pentru că avem legitimați peste 300 de copii doar din județul Constanța și am terminat pe locul al doilea cu toate grupele de copii și juniori implicate în competițiile naționale și locale. Este deja o tradiție să oferim pachete la sfârșitul anului și să le aducem câte o bucurie. Anul acesta a fost mai sărăcăcios, dar la anul vrem să facem şi un spectacol, iar pachetele să fie mult mai bogate”, a spus președintele Academiei „Farul“, Bogdan Chiriță. „Noi în fiecare an ne-am gândit să facem încă o bucurie acestor copii și să păstrăm tradiția pentru cât mai mulți ani. Scopul nostru este de a scoate jucători pentru fotbalul de mare performanță. Vreau să transmit tuturor Sărbători Fericite, Un An Nou cu multe bucurii și să aibă încredere că, în cel mai scurt timp, FC Farul va ajunge în prima divizie”, a spus antrenorul coordonator al Academiei, Lucian Marinof.

Copiii au primit cu entuziasm vizita lui Moș Crăciun și au mărturisit că visează să joace pe viitor la echipa de seniori a grupării de pe litoral. „Am primit dulciuri și sper ca Moș Crăciun să-mi aducă și o pereche de ghete. La meciurile Farului, venim toată grupa, iar mie îmi place de Florin Pătrașcu”, a spus Sebastian Plăcintă, un mijlocaș central în vârstă de 13 ani. „Eu am primit deja o minge de fotbal și multe dulciuri. Nu lipsesc de la meciurile Farului, iar jucătorul meu preferat este Sorin Chițu”, a mărturisit Asan Sezer, un atacant în vârstă de 9 ani.

