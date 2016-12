Murăturile, păpușile și vedetele rock fac spectacol la Sărbătoarea Recoltei

Nu ați apucat să vă umpleți cămara pentru iarnă? Nu e nicio tragedie. Veți avea ocazia să vă cumpărați fructe, legume, brânzeturi, murături de toate felurile, lactate și produse din carne cât să vă ajungă pentru zece ierni. În perioada 23 septembrie - 2 octombrie are loc Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean, tradiționalul eveniment organizat în ultimii nouă ani de Consiliul Județean Constanța (CJC). Festivitățile se vor desfășura, ca în fiecare an, la Pavilionul Expozițional Constanța, vizavi de hotelul Malibu din stațiunea Mamaia. Cei care au pus la cale festivitățile spun că sărbătoarea va fi diferită de ceea ce a fost anul trecut. Pe lângă târgul tradițional de legume-fructe, produse alimentare și meșteșuguri, la care participă 200 de producători dobrogeni, vor exista spectacole dedicate tinerilor și copiilor, ateliere și suprize care îi vor ține pe vizitatori în priză. „Vom organiza multe concursuri haioase, cum ar fi: căluşari, de curățat ceapă și de scobit dovleci. Totodată, anul acesta, am pregătit și activități dedicate copiilor. Vor fi foarte multe evenimente, precum spectacole de teatru de păpuși și ateliere de creație. În ceea ce privește programul artistic, am încercat o altă abordare față de anii trecuți. În afară de concertele de muzică populară, anul acesta sunt invitate și formații rock sau pop. De exemplu, în prima seară vor cânta cei de la Phoenix”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu, în cadrul unei conferințe de presă atipice, care a avut loc într-un autobuz RATC care a circulat pe ruta CJC - Pavilionul Expozițional. În ceea ce privește prețurile produselor ce vor fi comercializate la târg, Țuțuianu a precizat că participanții au fost de acord să își vândă marfa la costuri mai mici cu 20% față de prețurile din piețele constănțene.

PROGRAM SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ȘI A VINULUI DOBROGEAN

SÂMBĂTĂ 24 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 – Ateliere interactive/artistice pentru copii

- 11:00 - Teatru de păpuși

- 12:00 – Ansamblul Dobrogeanca, Ansamblul Armîna Mea, Ansamblul Luminițe Dobrogene

- 13:30 - Ansamblul “Cartalul”

- 14:00 - Show Culinar – Întrecerea bucătarilor și a bucătăriilor

- 14:30 - Adriana Sofica și George Chițu (nai)

- 15:00 – Marian Cozma

- 16:00 – Marian Gănescu

- 16:30 – Nemuritorii

- 17:15 – Kronos

- 18:00 – Concurs de dans pentru public

- 18:00 – Ion din Ro-mania

- 19:00 – Alb Negru

- 20:00 – Haiducii

- 21:00 - DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 - Ateliere interactive/artistice pentru copii

- 11:00 - Teatru de păpuși

- 12:00 – Cristi Proca

- 12:30 – Ansamblul Folcloric Vanghilizom

- 13:00 – Văru’ Săndel

- 14:00 – Cabaret Unique și Mirela Pană

- 14:00 – Show Culinar – Întrecerea bucătarilor și a bucătăriilor

- 15:00 – RGM Band

- 16:00 – Taraful Domnesc

- 16:00 – Concurs interactiv pentru public

- 17:00 - Polifonic Band

- 18:00 – Mircea Cazan

- 18:00 – Concurs de dans pentru public

- 19:00 - Fanfara 10 Prăjini

- 21:00 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

LUNI 26 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 –DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

- 17:00 – Concurs interactiv intre producatori

- 18:00 – Ansamblul Ciobănașul, Ansamblul Silișteanca

- 19:00 – Cătălina Alexa

- 19:30 – Gheorghe Luca și Maria Spînu

- 20:00 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

MARȚI 27 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 – DJ cu muzica etno/petrecere/muzica de petrecere

- 17:00 – Concurs interactiv cu publicul

- 18:00 – Ansamblul Folcloric Aromân Dor

- 19:00 – Pindu

- 20:00 – DJ cu muzica etno/petrecere/muzica de petrecere

MIERCURI 28 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

- 17:00 – Concurs interactiv public

- 18:00 – Ansamblul de Ruși-Lipoveni Novoseolki

- 19:00 – Radu Captari

- 20:00 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

JOI 29 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 – DJ cu muzica etno/petrecere/muzica de petrecere

- 15:00 – 16:00 – Concurs interactiv pentru public partea

- 18:00 – Seara comunităii Turco-Tătare: Ansamblul Mini Quaradenzi, Ansamblul Carasu, Ansamblul Cansu

- 19:00 – Elfyn Band

- 20:00 – DJ cu muzica etno/petrecere/muzica de petrecere

VINERI 30 SEPTEMBRIE 2016:

- 10:00 – DJ cu muzica etno/petrecere/muzica de petrecere

- 16:00 – 17:00 – Ateliere de creație și demonstrații meșterii populari prezenți la eveniment

- 16:30 – 17:30 – Spectacol de teatru

- 17:30 – Ansamblul Brâulețul, Grupul vocal Fiii Dobrogei

- 18:30 - Ansamblul Baladele Deltei

- 19:00 – Concurs interactiv public

- 20:00 – Premierea concrusului interactiv

- 20:00 - Constantin Enceanu

- 20:30 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

SÂMBĂTĂ 01 OCTOBRIE 2016:

- 10:00 – Ateliere interactive/artistice pentru copii

- 11:00 - Teatru de păpuși

- 12:00 - Ansamblul Carsium, Ansamblul Anoixi

- 13:00 – Mădălina Modrju și Ionuț Cuclea

- 13:30 – Ansamblul Ulmetum Junior și Ulmetum Senior

- 14:00 – Show Culinar – Întercerera bucătarilor și a bucătăriilor

- 14:00 - Taraful Gigi Scarlat

- 15:00 – Formația Ad-Cantum

- 16:00 – Maria Șalaru și Ansamblul Folcloric Doina Carpaților

- 16:00 – Concurs interactiv public

- 17:00 – Concurs interactiv public – Dans popular

- 17:00 – Gheorghe Turda

- 18:00 – Ansamblul de muzică și Dansuri Populare Ciuleandra

- 19:30 – Bere Gratis

- 21:30 – DJ cu muzică etno/petrecere/muzica de petrecere

DUMINICĂ 02 OCTOMBRIE 20016:

- 10:00 – Ateliere interactive/artistice pentru copii

- 10:00 – Show Culinar – Întercerera bucătarilor și a bucătăriilor

- 12:00 – Ansamblul Româncuța, Ansamblul Mugurașii

- 13:00 – Marius Brutaru

- 14:00 – Concurs interactiv public

- 14:00 – Ionuț Galani și trupa Asteria

- 15:00 – Ansamblul Ciobănașul

- 16:00 – Nicu Paleru

- 17:00 - Irina Loghin

