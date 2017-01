Naționala de futsal a României, două victorii în fața Turciei

Miercuri și joi, în sala „Gazanfer Bilge Spor Salonu” din Kocaeli, echipele naționale de futsal ale Turciei și României au susținut două jocuri de verificare. Conform așteptărilor, superioritatea tricolorilor s-a materializat și pe tabela de marcaj, iar jucătorii antrenați de Robert Lupu au învins în ambele întâlniri. Miercuri, România a câștigat cu 4-3, golurile formației noastre fiind înscrise de Florin Matei (minutul 13), Liviu Ruxandari (23), Laszlo Szocs (25) și Cristian Matei (31). Pentru gazde a marcat Cem Keskin, de trei ori. Joi, în al doilea meci, tricolorii s-au impus cu 3-1, prin golurile înscrise de Mimi Stoica, Andrei Dan și Andrei Grigoraș.

Au evoluat pentru România: Vlad Iancu - Florin Matei, Dumitru Mimi Stoica, Liviu Ruxandari, Paulo Ferreira (au mai jucat: Andrei Grigoraș - Adrian Pînzaru, Cristian Matei, Laszlo Szocs, Bogdan Covaci, Narcis Cataramă, Radu Pisică, Ionuț Movileanu, Andrei Dan).

„Am făcut un joc bun! Am avut o posesie bună, am dominat și consider că am meritat să câștigăm. Jucătorii au fost implicați și dornici de afirmare”, a declarat selecționerul Robert Lupu.

Citește și:

Amicale cu Turcia pentru echipa națională de futsal a României