Naționala de rugby a României se menține pe locul 16 în clasamentul mondial

Echipa națională de rugby a României se menține pe locul 16 în clasamentul dat publicității de World Rugby, forul mondial al sportului cu balonul oval, în care reprezentativa Noii Zeelande, triplă campioană a lumii, și-a consolidat poziția de lider. Poziția secundă este ocupată în continuare de Anglia, în timp ce Australia a urcat pe treapta a treia a podiumului, făcând rocadă cu Africa de Sud, care a coborât pe locul al patrulea.

Luna viitoare, naționala României are programate trei meciuri test, în compania selecționatelor Statelor Unite (12 noiembrie), Canadei (19 noiembrie) și Uruguayului (26 noiembrie). Toate cele trei partide urmează să se dispute de la ora 18.00, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București.

Clasamentul World Rugby (în paranteză poziția anterioară):

1. (1) Noua Zeelandă 96,57 puncte

2. (2) Anglia 89,49 puncte

3. (4) Australia 85,33 puncte

4. (3) Africa de Sud 84,85 puncte

5. (5) Țara Galilor 82,49 puncte

6. (6) Irlanda 81,67 puncte

7. (8) Franța 80,75 puncte

8. (9) Scoția 80,44 puncte

9. (7) Argentina 80,31 puncte

10. (10) Fiji 75,49 puncte

11. (11) Georgia 75,23 puncte

12. (12) Japonia 74,95 puncte

13. (13) Italia 72,23 puncte

14. (14) Samoa 71,37 puncte

15. (15) Tonga 69,47 puncte

16. (16) ROMÂNIA 68,74 puncte

17. (17) Statele Unite 65,60 puncte

18. (18) Canada 64,53 puncte

19. (19) Uruguay 63,56 puncte

20. (20) Namibia 62,78 puncte

NOUA ZEELANDĂ A TERMINAT NEÎNVINSĂ FOUR NATIONS 2016

Campioana mondială en-titre, Noua Zeelandă, a învins Africa de Sud, în deplasare, la Durban, cu 57-15, în ultima etapă a campionatului emisferei de sud - The Rugby Championship - și a încheiat neînvinsă, cu punctaj maxim, ediția din acest an a celui mai puternic turneu din sportul cu balonul oval. Pe Growthpoint Kings Park, All Blacks a predat o adevărată lecție de rugby, reușind nu mai puțin de nouă eseuri, dintre care șase au fost transformate, sud-africanii punctând doar din concretizarea a cinci lovituri de pedeapsă.

Noua Zeelandă, care își asigurase trofeul cu trei etape înainte de final, a ajuns la un nou record, de 17 partide internaționale consecutive câștigate, ultima înfrângere a campioanei mondiale înregistrându-se anul trecut, în vară, când a cedat cu 19-27 în fața Australiei tot în acest turneu.

Într-un alt meci, disputat în premieră în Europa, pe Twickenham Stadium din Londra, Australia a învins Argentina cu 33-21, în fața a peste 48.000 de spectatori. Wallabies au punctat din patru eseuri, două fiind transformate, și trei l.p., iar sud-americanii au reușit două eseuri, unul fiind transformat, și trei l.p. În clasamentul final din The Rugby Championship, Noua Zeelandă a terminat cu 30 de puncte, fiind urmată de Australia 13p, Africa de Sud 10p și Argentina 5p.