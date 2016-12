Naţionala României va juca la Cluj şi la Iaşi în Rugby Europe Championship

Naționala de rugby a României va susține la Cluj şi la Iaşi meciurile de pe teren propriu din Rugby Europe Championship. Partida sa de debut în REC 2016, cu Portugalia, va avea loc pe 6 februarie, de la ora 17.15, pe Cluj Arena, iar pentru cele cu Rusia (27 februarie) şi cu Germania (12 martie) a fost nominalizat stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași.

„Din cauza condiţiilor meteo din România, cu temperaturi ce se pot apropia de zero grade în această perioadă, exista riscul ca terenul de joc de pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf să îngheţe. De aceea a fost nevoie să căutăm alte soluţii, pentru a disputa în condiţii cât mai bune aceste partide, şi am avut de ales între două variante, Cluj şi Iaşi. Cluj Arena însă nu va fi disponibil la sfârșitul lunii februarie. Un alt motiv important pentru care a fost ales Iaşiul a fost că acesta e unul dintre cele mai puternice centre rugbystice din țară, care alimentează constant naţionala cu jucători, mai ales pe pachetul de înaintare. În plus, există posibilitatea ca echipa locală să participe la sezonul 2016-2017 al SuperLigii. Sperăm să fie alături de noi la aceste meciuri cât mai mulţi spectatori, pentru că Stejarii au nevoie de susţinerea tuturor”, a declarat Florin Matei, secretarul general al Federației Române de Rugby.

Ultimul meci de rugby care a avut loc la Iaşi a fost finala Cupei României, dintre Timişoara Saracens şi Steaua Bucureşti, pe 4 octombrie 2015. În Rugby Europe Championship 2016, România va mai întâlni Spania (Madrid, 13 februarie) și Georgia (Tbilisi, 19 martie).