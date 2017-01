„Negocierile“ Guvern - funcționari, o culegere de acuze reciproce

17:55:59 / 10 Iulie 2016

afara!

Tupeu de borfasi! Dupe ce ca sunt in numar foarte mare si freaca menta prin administratii,mai vor si salarii mari,etc,etc. Nu mai bine sa se faca o restructurare a aparatului administrativ?Sa se opreasca strictul necesar si acestia sa primeasca salarii mai mari.Restul sa se duca la munca adevarata in sectorul privat de care fug ca dracii de tamaie.Cat va mai suporta tara tupeul acestor putori? Solutia este selectia lor pe criterii strict profesionale si nu politice.Cine este bun sa ramana,cine nu sa mearga in somaj. Guvernul este slab.Trebuie sa le ofere cele 2 variante: stai la buget pe banii actuali sau reducem numarul si marim la cei ramasi. In timpul administratiei Clinton,la americani a fost o situatie identica.Clinton a oferit 2 variante: stai pe banii astia si pe siguranta unui loc de munca sau pleci in domeniul privat unde nu mai ai siguranta locului.Varianta 1 a fost acceptata si conflictul s-a incheiat. Guvernantii nostril nu pot face la fel?