Neil Fingleton, gigantul de 2,33 metri din „Game of Thrones“, a decedat la 36 de ani

Neil Fingleton, gigantul Mag the Mighty din distribuția celebrei serii de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor") a decedat la vârsta de 36 de ani, informează luni EFE. Neil Gingleton a murit sâmbătă din cauza insuficienței cardiace, potrivit cotidianului The Guardian care citează un comunicat publicat duminică pe pagina de Facebook a grupului Tall Persons Club (Clubul Persoanelor Înalte) din Marea Britanie. Neil Fingleton, care măsura 2,33 metri, a devenit în 2007 cel mai înalt om din Marea Britanie după ce l-a depășit pe Chris Greener (2,29 metri), cunoscut drept cel mai înalt om din Europa. Actorul a murit în orașul său natal din Durham, unde s-a născut la 18 decembrie 1980, mai arată sursa citată. Pe lângă rolul din "Game of Thrones", Neil Fingleton a jucat și în alte filme precum "X-Men: First Class" (2011), "47 Ronin" (2013) și "Jupiter Ascending" (2015).

Jucător de baschet profesionist, Fingleton a participat timp de mai multe sezoane la meciurile echipelor spaniole Illescas și Ciudad Real, dar și în liga universitară din Statele Unite, în echipa Universității North Carolina, însă nu a ajuns în NBA.