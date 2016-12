Nici liberalii nu îi mai înghit pe tehnocrați

La mai bine de zece luni după ce au votat cu mâna lor pentru învestirea oficială a Guvernului Cioloș, liberalii nu mai sunt atât de încântați de Executivul tehnocrat. Mai mult, dacă ar fi să ne luăm după spusele co-președintelui PNL Vasile Blaga, actualul Guvern a fost considerat o soluție de compromis după protestele din noiembrie 2015. Prezent la Școala de Vară a Tineretului Național Liberal ce are loc la Eforie Nord, Blaga a spus că România are nevoie de un guvern politic, după alegerile parlamentare din 11 decembrie. „Țara are nevoie de un guvern ales de popor, care să lucreze cu președintele Klaus Iohannis și să creadă în proiectele lui. Guvernul tehnocrat a fost o necesitate la momentul învestirii. Nu puteam veni noi la putere călcând peste cadavre. Însă și tehnocrații au limitele lor”, a declarat Blaga. Din spusele lui, înțelegem că susținerea Guvernului Cioloș a fost mai degrabă un compromis asumat chiar și de PNL. Dacă s-ar fi încăpățânat să ajungă la guvernare, liberalii s-ar fi confruntat cu furia populației. Acceptând un guvern tehnocrat, peneliștii au lăsat Strada să se liniștească, pregătindu-și terenul pentru parlamentare. Este ca și cum ar acționa după principiul „mă fac frate cu Dracu' până trec puntea”.