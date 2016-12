Nominalizările la premiile BAFTA

Filmul ”The King\'s Speech”, în care actorul Colin Firth interpretează rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii, a primit, ieri, 14 nominalizări la premiile BAFTA, devansând lungmetrajul ”Black Swan”, care a primit 12 nominalizări. Thriller-ul SF ”Inception / Începutul”, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a primit nouă nominalizări, fiind urmat de lungmetrajele ”127 Hours” şi ”True Grit / Adevăratul curaj”, care au primit câte opt nominalizări. Filmul ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, în care regizorul David Fincher prezintă etapele creării celei mai importante platforme de socializare, avându-l ca personaj central pe fondatorul acesteia, Mark Zuckerberg, a primit şase nominalizări la premiile BAFTA.

La categoria Cel mai bun film vor concura lungmetrajele ”The King\'s Speech”, ”Black Swan”, ”Inception / Începutul”, ”True Grit / Adevăratul curaj” şi ”The Social Network / Reţeaua de socializare”. La categoria Cel mai bun regizor au fost nominalizaţi următorii cineaştii: Tom Hooper pentru ”The King\'s Speech”, Darren Aronofsky pentru ”Black Swan”, Christopher Nolan penru ”Inception / Începutul”, Danny Boyle pentru ”127 Hours” şi David Fincher pentru ”The Social Network / Reţeaua de socializare”. Colin Firth, recompensat duminică cu Globul de Aur şi considerat marele favorit la Oscar, a fost nominalizat la premiile BAFTA la categoria Cel mai bun actor în rol principal. Actorul britanic va concura cu Javier Bardem pentru ”Biutiful”, Jeff Bridges pentru ”True Grit / Adevăratul curaj”, Jesse Eisenberg pentru ”The Social Network / Reţeaua de socializare” şi James Franco pentru ”127 Hours”. La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal va concura Natalie Portman, recompensată şi ea cu Globul de Aur pentru rolul din ”Black Swan”, alături de Noomi Rapace pentru ”The Girl with the Dragon Tattoo”, Hailee Steinfeld pentru ”True Grit / Adevăratul curaj”, Annette Bening şi Julianne Moore pentru pentru ”The Kids Are All Right”.

La categoria Cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizaţi Christian Bale pentru ”The Fighter”, regretatul Pete Postlethwaite pentru ”The Town / Oraşul”, Andrew Garfield pentru ”The Social Network”, Mark Ruffalo pentru ”The Kids Are All Right” şi Geoffrey Rush pentru ”The King\'s Speech”. La categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar vor concura Amy Adams pentru ”The Fighter”, Helena Bonham Carter pentru rolul din ”The King\'s Speech”, Barbara Hershey pentru ”Black Swan”, Lesley Manville pentru ”Another Year” şi Miranda Richardson pentru ”Made in Dagenham”. La categoria Cel mai bun scenariu original au fost nominalizaţi Mark Heyman, Andres Heinz, John McLaughlin pentru ”Black Swan”, Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson pentru ”The Fighter”, Christopher Nolan pentru ”Inception / Începutul”, Lisa Cholodenko şi Stuart Blumberg pentru ”The Kids Are All Right” şi David Seidler pentru ”The King\'s Speech”. În categoria Cel mai bun scenariu adaptat au fost nominalizate filmele ”127 Hours” - Danny Boyle, Simon Beaufoy, ”The Girl with the Dragon Tattoo” - Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel, ”The Social Network / Reţeaua de socializare - Aaron Sorkin, ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3” - Michael Arndt, ”True Grit / Adevăratul curaj” - Joel Coen şi Ethan Coen.

La categoria Cel mai bun film de animaţie vor concura peliculele ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”, ”How to Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul” şi „Despicable Me / Sunt un mic ticălos”. Filmele nominalizate la categoria Cel mai bun film străin sunt: ”Biutiful” (Mexic/Spania), „The Secret in Their Eyes” (Argentina), ”The Girl with the Dragon Tattoo” (Suedia), ”I Am Love” (Italia) şi ”Of Gods and Men” (Franţa). La categoria debut au fost nominalizaţi actorii Gemma Arterton, Andrew Garfield, Tom Hardy, Aaron Johnson şi Emma Stone. Gala de decernare a premiilor BAFTA va avea loc la Royal Opera House din Londra, pe data de 13 februarie.