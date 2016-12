Noutăţi cinematografice

Studioul Twentieth Century Fox pregăteşte un nou lungmetraj din seria dedicată personajului Wolverine. Conducerea studioului negociază de zor cu regizorul James Mangold pentru o nouă colaborare. Acesta este curtat să se implice în scrierea sau rescrierea scenariului, de care depinde şi revenirea lui Hugh Jackman în rolul Wolverine. Hugh Jackman, alias Wolverine, are cel mai important rol şi în noua parte din seria “X-Men”, “Days of Future Past”. Nu este foarte clar interesul studioului într-un nou lungmetraj din seria Wolverine, pentru că prima parte a avut încasări dezamăgitoare în SUA. A adunat însă din restul lumii 413 milioane de dolari.

Actorul Johnny Depp va avea o apariţie inedită în thriller-ul „London Fields”, în care joacă iubita sa, Amber Heard. Este prima dată când cuplul se reuneşte pe marele ecran de la lungmetrajul “The Rum Diary” încoace. Din distribuţie mai fac parte Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Cara Delevingne şi Theo James. Filmul este ecranizarea romanului omonim semnat de Martin Amis, în regia debutantului Matthew Cullen. Filmările au început în septembrie, la Londra.

Va fi o lună decembrie foarte plină pentru cinefili în 2015. Sony a reprogramat pentru această lună premiera lungmetrajului „Inferno”, în regia lui Ron Howard, o adaptare a romanului omonim semnat de Dan Brown, cu Tom Hanks reluând rolul profesorului Robert Langdon, în timp ce Universal va lansa „Warcraft”, după popularul joc video cu acelaşi nume. Nu în ultimul rând, Fox va lansa producţia DreamWorks „Kung Fu Panda 3”.

Actorul britanic Jude Law a confirmat că va juca alături de americanul Robert Downey Jr. în cel de-al treilea film al francizei „Sherlock Holmes”, al cărui scenariu este pe cale de a fi scris chiar în aceste zile. Jude Law, în vârstă de 40 de ani, a interpretat rolul Dr. Watson în primele două filme din această serie cinematografică, în timp ce rolul celebrului detectiv Sherlock Holmes a fost jucat de americanul Robert Downey Jr. „Am avut o întâlnire la începutul acestui an şi cred că scenariul este pe cale de a fi scris chiar în aceste zile”, a declarat starul britanic pentru Digital Spy. Filmul nu a fost deocamdată confirmat oficial, însă Jude Law s-a declarat deja optimist în legătură cu faptul că studiourile Warner Bros., care au produs primele două pelicule din serie, vor fi de acord pentru a produce şi al treilea lungmetraj. Guy Ritchie a semnat deja contractul pentru a regiza acest film pe care doreşte să îl filmeze la Los Angeles, iar Drew Pearce, scenaristul peliculei „Iron Man 3”, a fost angajat pentru a scrie scenariul pentru „Sherlock Holmes 3”.

Jude Law nu a făcut niciun secret din faptul că doreşte să se implice foarte mult în producţia celui de-al treilea film din franciza ”Sherlock Holmes”. „Cred că Warner doreşte să facă acest film, iar foarte mulţi din echipa noastră doresc acelaşi lucru. Vrem să facem un film mai bun decât precedentele două. Vrem să ne asigurăm că va fi mai inteligent şi mai isteţ, dar în acelaşi registru”, a dezvăluit Jude Law pentru numărul din luna noiembrie al revistei „Empire”. „Este însă un proces lent. Suntem cu toţii ocupaţi. A durat mai mult decât ne-am dorit până am reuşit să ne strângem cu toţii şi să începem acest proiect”, a adăugat actorul britanic.

Actorul Jason Bateman va regiza şi va juca în noul film al actriţei australiene Nicole Kidman, care se va intitula „The Family Fang”. Jason Bateman va regiza acest film pe baza romanului omonim scris de Kevin Wilson. Filmul prezintă povestea a două familii de artişti care îşi obligă copiii să participe la o serie de competiţii bizare. Aceasta va fi cea de-a doua incursiune a actorului Jason Bateman în universul regizoral. Filmul său de debut, „Bad Words”, a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto în luna septembrie.

Actorul Owen Wilson pregăteşte un serial de televiziune pentru postul Starz Network, inspirat de industria pornografică din anii '80, intitulat „Wonder World”. Actorul, în vârstă de 44 de ani, face echipă cu scenaristul şi producătorul Rene Balcer, devenit celebru graţie serialului „Law and Order / Lege şi ordine” pentru a crea o serie de episoade, cu durata de o oră fiecare, inspirate de o poveste reală. Serialul are loc în anii '80 şi urmăreşte doi agenţi FBI care se infiltrează în industria violentă a filmelor porno, controlată de mafie. Dacă se va decide filmarea serialului, Owen Wilson va fi producător, iar Rene Balcer va fi scenarist şi producător. Owen Wilson a mai fost producător pentru documentarul Becoming Icizzle în 2009, pentru comedia „You, Me and Dupree” în 2006, „The Royal Tenenbaums / O familie genială”în 2001, „Rushmore” în 1998 şi comedia de Oscar „As Good as It Gets / Mai bine nu se poate” în 1997.