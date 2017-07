Nu au curent, dar vor avea contoare noi! Ce zone sunt afectate

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC E-Distribuţie Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanţa anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program:

Luni, 17 iulie 2017 - în intervalul 08.00 - 16.00, constănţenii care locuiesc pe str. Pelicanului nr. 19, bl. AV41 sc. A, sc. B, sc. C; pe străzile Delavrancea, Portiţei, Trandafirului, Străjerului, Merişor, Frunzelor şi chioşcul Cuget Liber de pe bd. Tomis 238 vor avea întreruperi individuale de 30 minute pe fiecare client pentru înlocuiri de contoare. În judeţ, în intervalul orar 09.00 - 17.00, nu vor avea curent electric locuitorii din Dunăreni (parţial), Casicea ALL, Chirnogeni.

Marţi , 18 Iulie 2017 - Constanţa: bl. AV41 sc. B, sc. C, str. Pelicanului nr. 19 - Zona Depozite Constanţa: str. Interioară 3 - agenţi economici; complex Agrosem-Semrom Constanţa; Spălătoria "Alb Tip-Top", str. Delavrancea, Portiţei, Trandafirului, Străjerului, Merişor, Frunzelor (întreruperi individuale de 30 minute pe fiecare client pentru înlocuiri contoare), IAS 6 Martie Constanţa (08.00 - 16.00); localitățile Dunăreni parţial, Casicea ALL, Albeşti parţial, Medgidia parţial (Port Medgidia şi SC Tehnologica Radion), Chirnogeni (09.00 - 17.00); localitățile Nuntaşi, Fântânele, ALL (09.00 - 17.00).