Premierul Victor Ponta a declarat, în weekend, că au fost plătite ultimele sume din datoria către Fondul Monetar Internaţional (FMI). „În acest an am plătit ultimii bani în contul împrumutului de 20 miliarde euro făcut de Băsescu și Boc în 2010. Am terminat. Nu mai avem datorii la FMI. Putem face un nou acord preventiv, dar bani nu mai luăm“, a spus Ponta. La începutul săptămânii trecute, premierul spunea că un nou deal cu creditorii internaționali, FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană, ar avea efecte pozitive, oferind un plus de credibilitate marii relaxări fiscale. Actualul acord cu „troica“ expiră la finele lui septembrie.