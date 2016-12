Nuntă de pomină la Teatrul „Oleg Danovski“

Melomanii constănțeni au petrecut o seară de neuitat, duminică, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Ei au fost invitați să participe la nunta istețului bărbier din Sevilla, Figaro, cu aleasa inimii sale, Susanna, camerista contesei Almaviva. Spectacolul „Nunta lui Figaro”, care mult timp a lipsit de pe afișele teatrului constănțean, a avut vervă și culoare, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. Muzica aleasă, compusă de inegalabilul Wolfgang Amadeus Mozart, ținutele somptuoase, care au introdus publicul în atmosfera secolului al XVIII-lea, răsturnările de situaţie şi încurcăturile pline de haz, dar și de tensiune, care s-au ținut lanț, au făcut publicul să uite, pentru mai bine de trei ore, de grijile cotidiene. Rolul lui Figaro, a cărui viclenie faimoasă a fost întrecută, de această dată, de șiretenia feminină a Susannei și a Contesei, a fost întruchipat de baritonul bucureștean Ștefan Popov. Frumoasa lui logodnică, Susanna, a fost interpretată cu multă expresivitate de soprana Laura Eftimie, care a debutat în acest rol. În rolul Contelui, publicul l-a aplaudat pe baritonul Marius Efimie, care a demonstrat și de această dată, așa cum a făcut și în „Don Giovanni”, unde a redat personajul principal, că i se potrivește partitura mozartiană.

ÎNTOARCERE ÎN TIMP, ÎN URMĂ CU 10 ANI Pentru Laura și Marius Eftimie, spectacolul „Nunta lui Figaro” are o conotație specială, deoarece este spectacolul de licență de la Facultatea de Arte (specializarea Canto) a Universității „Ovidius”, în care au debutat în urmă cu 10 ani, pe aceeași scenă, sub bagheta aceluiași dirijor, Radu Ciorei. Ea era Susanna, iar el, Contele. „A fost o bucurie să mă transpun din nou în rolul Susannei. Acum a fost totul mult mai complex. Am gândit dintr-o altă perspectivă jocul scenic. Susanna este plină de viață, isteață. Personajul mozartian trebuie să fie actor și cântăreț. Orice interpret are nevoie de opere mozartiene, deoarece necesită o mare atenție asupra stilului, a tehnicii”, a spus soprana Laura Eftimie.

Contesa a fost întruchipată de soprana Elena Rotari, iar neastâmpăratul și dezinvoltul paj Cherubino a împrumutat vocea mezzosopranei Lucia Mihalache. Marcellina şi Bartolo, cei doi duşmani temuţi ai fericirii lui Figaro, care se dovedesc a fi, de fapt, iubitorii săi părinţi, au fost interpretaţi de soprana Magda Marcu şi de basul Constantin Acsinte.

Acestora li s-au alăturat, într-un maraton al bunei dispoziţii: Doru Iftene - Basilio, braşoveanul Liviu Iftene - Don Curzio, Laurenţiu Severin - Don Antonio, Silvia Simionescu - Barbarina şi Adrian Bădilă - majordomul.

Regia artistică a spectacolului „Nunta lui Figaro” este semnată de Ștefan Neagrău, iar scenografia este realizată de constănțeanca Eugenia Tărășescu-Jianu.

