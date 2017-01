O proteină oferă protecţie împotriva virusului Ebola

Cercetătorii americani au descoperit, recent, o proteină care oferă protecţie împotriva Ebola. Ar putea fi călcâiul lui Ahile al virusului, afirmă specialiștii, care consideră că cercetarea lor oferă o rază de speranţă locuitorilor din regiunile afectate de epidemia de Ebola. Studiul, realizat pe şoareci, a permis virusologilor americani de la Universitatea Yeshiva din New York să identifice un fel de... încuietoare moleculară aflată în interiorul celulelor imunitare, care împiedică virusul Ebola să pătrundă în interiorul celulelor din organism. Potrivit savanţilor americani, virusul Ebola nu poate să infecteze organismul dacă nu se ataşează de această proteină, denumită Niemann-Pick C1 (NPC1). Fără ea, virusul Ebola nu poate să se multiplice. Aceeaşi proteină joacă un rol important şi în transportul colesterolului în celule. Persoanele care, din cauza unei anomalii genetice, nu sintetizează această proteină suferă de o tulburare neurodegenerativă mortală, denumită maladia Nieman-Pick. Celulele lor sunt obturate din cauza acumulărilor de colesterol. Chiar dacă tratamentul care va bloca accesul virusului Ebola la proteina NPC1 ar împiedica transportul normal al colesterolului în celule, bolnavii infectaţi ar trebui să îl tolereze destul de bine, pentru că tratamentul va fi de scurtă durată, a precizat Andrew Herbert, virusolog la US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, co-autor al studiului.