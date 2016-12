Oamenii consumă cafeină de 1.200 de ani

14:32:56 / 17 Septembrie 2015

Cafeina, ca si cocaina, era folosita pe vremuri doar pt sclavi

Cafeina, in tarile civilizate si educate, se bea in cantitati f mici ( o cescuta) pe zi, si cu toate acestea studiile arata ca in cativa ani dementa Alzhaimer va fii pe primul loc in lume ca nr.de pacienti. Cercetarile facute recent au aratat ca coffeina produce depresie, nervozitate excesiva ( cati dintre voi nu ati spus la un moment dat ca cineva este " nebun"- consumase de fapt caffeina), atacuri de panica, frici fara un motiv real, insomnie, da aciditate gastrica, are efect diuretic facandu-va sa pierdeti o serie de minerale din corp, produce hipertensiune. Apoi ca sa incercati sa stopati aceste simptome sunteti nevoiti sa va calmati - cum ? - aprinzandu-va o tigare. Si asa, cu aceste 2 substante care dau dependenta si va fac captivi, faceti ca tot lantul de medici, laboratoare, farmacii, magazine si marketuri sa fie milionari pe seama necunoasterii, nestiintei, neinformarii, prostiei, needucarii celor care ajung sa le consume.