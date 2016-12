Pensii speciale pentru aleși, adoptate târâș

În timp ce poporul fierbe în stradă cerând, printre multe altele, mai puține privilegii pentru aleșii din fruntea statului și a administrațiilor publice locale, deputații nu au avut altceva de făcut decât să adopte tacit un proiect legislativ privind instituirea mai multor privilegii pentru șefii din administrația publică locală. Mai exact, este vorba despre actul normativ privind instituirea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene. Concret, propunerea legislativă prevede acordarea de pensii speciale pentru liderii administrațiilor locale în funcție de indemnizațiile pe care aleșii le primesc și numărul de mandate. Practic, un primar de comună, care are unul sau două mandate, ar urma să primească în plus la pensie câteva sute de lei. Suma ar crește semnificativ pentru un primar de muncipiu sau președinte de Consiliu Județean, care pot primi cu până la 4.000 de lei mai mult. Nu este de mirare că edilii sunt foarte entuziaști în legătură cu acest proiect, considerând că au responsabilități chiar mai mari decât ale parlamentarilor. Proiectul a fost adoptat tacit în Camera Deputaților, dat fiind că deputații nu au luat nicio decizie în plen până la data-limită la care trebuia să fie votat. Faptul că această inițiativă legislativă a fost lăsată să treacă de Camera Deputaților i-ar putea revolta și mai tare pe oamenii care au cerut în stradă mai puține privilegii pentru parlamentari și aleșii locali. Totuși, legea nu va intra în vigoare imediat. Senatul, ca for decizional, poate respinge legea sau să o dea înapoi spre reanalizare. În plus, chiar dacă și senatorii vor adopta actul normativ, ultimul cuvânt îl are președintele Iohannis, care poate promulga documentul, dar are posibilitatea să îl retrimită în Parlament.