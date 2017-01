Pentru prima dată, Piața Roșie din Moscova va fi închisă publicului de Revelion

Piața Roșie din Moscova, loc tradițional de adunare de Anul Nou, va fi pentru prima dată închisă publicului de Revelion, anul acesta, au anunțat, luni, autoritățile orașului, în contextul temerilor privind posibile atentate în capitala rusă. În piață se adună, în general, zeci de mii de ruși și turiști care sărbătoresc trecerea în noul an în sunetul clopotelor de la Kremlin, însă, în acest an, poliția va bloca intrarea în zonă. Autoritățile au explicat această măsură fără precedent prin organizarea concertului de Anul Nou care va fi difuzat în direct pe postul public de televiziune. Numai un public restrâns va putea asista la eveniment, acesta fiind ales în avans, în mare parte de autoritățile locale. ”Ar fi ca și cum ai închide Times Square din New York sau i-ai obliga pe parizieni să prezinte o autorizație specială pentru a se apropia de Turnul Eiffel”, a comentat fostul ales Aleksandr Kliukin pe postul de radio Kommersant.

Piața Roșie, una din primele destinații turistice din Rusia, este mărginită de zidurile Kremlinului, principala reședință oficială a președintelui rus, și de celebrele magazine GUM. De asemenea, ea adăpostește mausoleul lui Lenin. Această decizie neașteptată intervine în contextul în care măsurile de securitate au fost întărite la Moscova, după prăbușirea unui avion de linie rus în Egipt, la finalul lui octombrie, soldată cu 224 de morți, și atentatele de la Paris, de la 13 noiembrie. În prezent, Rusia lansează lovituri aeriene asupra pozițiilor grupării Statul Islamic din Siria. ”Nu este un secret că Moscova reprezintă o țintă privilegiată pentru teroriști”, a apreciat recent primarul din Moscova, Serghei Sobianin.

La intrarea în centrele comerciale au fost instalate recent detectoare de metale, iar agenții de pază din parcări pot cerceta portbagajele mașinilor suspecte. Turnul de televiziune Ostankino a fost înconjurat cu sârmă ghimpată, în zonele pietonale au fost instalate camere de supraveghere suplimentare, iar poliția patrulează cu câini în metroul moscovit, notează AFP.