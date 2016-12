Pharrell Williams are expoziţie la Paris

Cântăreţul şi compozitorul american Pharrell Williams are toate motivele pentru a fi fericit. Tocmai şi-a inaugurat expoziţia de la Galeriile Perrotin de la Paris, în calitate de co-organizator, iar criticile nu i-au fost defavorabile. Intitulată “GIRL”, expoziţia a reunit creaţiile a 32 de artişti, care au expus 40 de lucrări, dintre care zece create în mod special pentru acest vernisaj. Expoziţia a fost inspirată tocmai de albumul cu acelaşi nume al artistului american. Pharrell Williams şi-a întâmpinat oaspeţii având în spate o lucrare circulară semnată de Takashi Murakami, intitulată “Portrait of Pharrell and Helen - Dance”. Este vorba despre un colaj care are în centrul atenţiei o fotografie făcută de Terry Richardson cuplului format din Pharrell Williams şi Helen Lasichanh, model şi designer. Cei doi au o relaţie de lungă durată, având împreună şi un fiu cu un nume cel puţin inedit, dacă nu ciudat, Rocket Man Williams, în traducere „Omul-Rachetă Williams“. Pharrell Williams şi Helen Lasichanh s-au căsătorit anul trecut, în octombrie, la Miami.

O altă imagine interesantă din expoziţie ilustrează titlul piesei “Lost Queen”, fiind realizată de artistul francez Laurent Grasso, care ni-l arată pe Pharrell Williams în postură de Napoleon Bonaparte. Pe cal şi în decorul specific Egiptului, Pharell Williams reproduce o ipostază imaginară a împăratului francez în faţa statuii reginei Nefertiti, inspirată dintr-o sculptură aflată în Muzeul Luvru de la Paris. Alte lucrări expuse sunt semnate de Andy Warhol, Tracey Emin, Guerrilla Girls sau Yoko Ono. Expoziţia va rămâne deschisă până pe 27 iunie.

A fost un an excelent pentru Pharrell Williams, care a reuşit să vândă peste trei milioane de copii ale pieselor şi albumului său. Piesa “Get Lucky”, colaborarea sa cu grupul francez Daft Punk, a reuşit un milion de vânzări în luna iunie a anului trecut, fiind prima din seria incredibilă de succes. A urmat piesa “Blurred Lines”, o colaborare cu Robin Thicke şi T.I., care din luna iulie a dominat timp de 12 săptămâni topurile internaţionale, iar din martie, noul său single “Happy” s-a înscăunat pe primele poziţii ale clasamentelor. Din toamnă va începe şi etapa europeană a turneului său, intitulat „Dear GIRL“, cu concerte la Manchester, pe 9 septembrie, şi O2 Arena din Londra, pe 9 octombrie.