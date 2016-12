Platforme de gunoi subterane, în Mangalia

DEŞEURI Municipiul Mangalia se numără, de vineri, printre cele şase localităţi din ţară care au un sistem modern de strângere a deşeurilor. Este vorba despre containere pentru colectarea deşeurilor menajere, care sunt din metal şi sunt îngropate. Noul sistem a fost inaugurat, vineri, de primarul Mangaliei, Cristian Radu, şi Adrian Picoiu, şef serviciu de achiziţii publice din cadrul Polaris M Holding, firma care se ocupă de serviciul de salubritate din Mangalia şi care a finanţat acest proiect. „În Mangalia sunt 40 de platforme de gunoi. Până acum, noul sistem a fost implementat în zece locaţii, urmând ca, până la finele anului, să fie înlocuite toate containerele de gunoi. Noul sistem îl va înlocui pe cel tradiţional, unde containerele erau localizate la suprafaţă. În plus, datorită etanşării containerelor, acest sistem face posibilă colectarea deşeurilor în condiţii salubre şi de protejare a mediului înconjurător. Sistemul împiedică accesul persoanelor care răscolesc prin containere după materiale reciclabile, este ferit de prezenţa rozătoarelor, a animalelor străzii, de vremea neprielnică, precum şi de mirosul provenit de la deşeuri. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 500.000 de euro”, a spus Adrian Picoiu.

UN ORAŞ MAI CURAT La rândul său, primarul Mangaliei a afirmat că, deşi containerele sunt îngropate, depozitarea deşeurilor se face printr-un burlan. „Golirea se va face printr-o trapă, care va fi acţionată electric de către angajaţii firmei de salubritate. Fiecare platformă are patru containere: unul pentru aruncarea maselor plastice, altul pentru hârtie, iar două pentru deşeuri menajere”, a spus primarul Radu. El a afirmat că ideea îngropării ghenelor a preluat-o din alte ţări, dar şi din alte oraşe ale României, unde a constatat că acest sistem dă şi o notă de civilizaţie. „Când am preluat, în 2012, frâiele administraţiei publice locale, mi-am propus să transform municipiul şi cele şase staţiuni ale sale (Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp) în adevărate perle ale litoralului, unde turiştii să vină cu plăcere. Prima condiţie pentru ca Mangalia să devină o locaţie atractivă este menţinerea curăţeniei. Însă măturarea zilnică a arterelor nu este suficientă, mai ales dacă oraşul nu a dispus până acum de un sistem modern de colectare a deşeurilor menajere. În plus, Primăria s-a confruntat mai mereu cu plângeri din partea populaţiei cu privire la faptul că foarte multe persoane aruncă deşeurile menajere la întâmplare şi nu în locurile special amenajate. Din această cauză, mizeria şi duhoarea emanată de aceste deşeuri sunt insuportabile, mai ales în perioada verii, când căldura sporeşte riscul contractării unor boli”, a subliniat primarul Radu.