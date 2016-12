Platini spune că este persoana cea mai potrivită să conducă FIFA

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat într-un interviu acordat cotidianului elveţian „Le Matin“ că este persoana cea mai potrivită să conducă forul fotbalistic mondial, FIFA. „Sunt singurul care are o viziune transversală asupra fotbalului. Am fost jucător, antrenor al echipei Franţei, conducător de club la Nancy, organizator al unui Campionat Mondial şi, astăzi, şeful celei mai importante confederaţii, un drum pe care l-am parcurs cu onestitate. Sunt, cu toată modestia, cel mai în măsură să conduc fotbalul mondial”, a declarat Platini. El consideră suspendarea primită din partea Comisiei de Etică a FIFA drept o modalitate de a-l împiedica să candideze la preşedinţia FIFA. „Am senzația că sunt un cavaler din Evul Mediu în fața unui castel. Încerc să aduc fotbalul înapoi, dar am parte de ulei încins aruncat în capul meu. Vor să mă împiedice să candidez pentru că ei ştiu că am toate şansele să câştig”, a precizat francezul.

Platini a fost suspendat 90 de zile, alături de Joseph Blatter, după ce a primit în 2011 suma de 1,8 milioane euro ca plată pentru activitatea de consilier al președintelui FIFA între 1999 și 2002. Justiţia elveţiană a deschis o anchetă în acest caz, considerând că banii respectivi au fost achitaţi în prejudiciul FIFA.

Platini, candidatul susținut și de FRF pentru a-i succeda lui Blatter, a reiterat argumentul său că suma de 1,8 milioane euro i se cuvine pentru munca prestată și nimic nu este ilegal: „Să fie clar: am prestat acea activitate? Da. Este un contract verbal legal în Elveția? Da. Aveam dreptul să revendic banii mei și nouă ani mai târziu? Da. Am trimis factura pe care mi-a cerut-o FIFA? Da. Au fost banii declarați la Fisc? Da. Nu vreau să cred în teoria conspirațiilor. Da, am așteptat mult timp să reclam ceea ce era al meu. Dar singura greșeală este că am lăsat să treacă mai mulți ani. Voi apela la toate procedurile sportive și legale pentru a mă apăra”. Relația sa cu Blatter a devenit tensionată după ce elvețianul și-a anunțat candidatura la alegerile din 2015, susține Platini: „Tensiunea a crescut în 2015, când, în pofida promisiunii făcute în 2011, el s-a propus pentru un nou mandat”.

Președintele UEFA se află pe lista celor șapte candidaturi admise, dar până la expirarea suspendării sale din fotbal nu va putea să aibă campanie. În plus, secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, candidează și el, punând sub semnul întrebării susținerea de care mai beneficiază Platini.

ȘEICUL SALMAN S-AR PUTEA RETRAGE ÎN FAVOAREA LUI PLATINI!

Șeicul Ahmed, considerat un personaj foarte influent în cadrul FIFA, a estimat că șeicul Salman, președintele Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), se va retrage în favoarea lui Michel Platini în cursa pentru președinția forului fotbalistic mondial, dacă francezului îi va fi ridicată suspendarea. „Cred că mulți candidați se vor retrage”, a răspuns șeicul kuweitian Ahmed, membru al Comitetului Executiv al FIFA, când a fost întrebat dacă el crede că șeicul Salman se va retrage din cursa pentru alegerile vizând șefia FIFA, în cazul că Platini, acum suspendat de FIFA, își va putea duce campania la bun sfârșit. Ahmed, președintele Asociației Comitetelor Olimpice Naționale (ANOC), a mai spus despre Platini: „L-am susținut pe Michel, îl susțin în continuare. Știu foarte bine că este nevinovat, dar nu știu cum vor decurge apelurile. El a plătit impozite (n.r. - pentru cei 1,8 milioane de euro primiți de la Blatter) și nu ascunde nimic, dar mecanismul acestei plăți pune probleme. Dacă Platini își poate desfășura campania, noi îl vom susține”.

Cei șapte candidați acceptați de FIFA în vederea alegerilor din 26 februarie 2016 sunt şeicul Salmane Bin Ibrahim Al-Khalifa (Bahrain), Michel Platini (Franţa), prinţul Ali bin Al-Hussein (Iordania), Jerome Champagne (Franţa), Tokyo Sexwale (Africa de Sud), Musa Bility (Liberia) şi Gianni Infantino (Elveţia).

