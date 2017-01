Portugalia, victorie și pentru Cristiano Ronaldo

Victoria Portugaliei din finala EURO 2016, disputată duminică seară, pe „Stade de France” din Saint-Denis, scor 1-0 (Éder 109), după prelungiri, cu Franța, a dat peste cap socotelile francezilor, care erau cotați drept favoriți și se gândeau la al treilea titlu de campioană europeană din palmares. Dar determinarea jucătorilor antrenați de Fernando Santos a fost unul din punctele forte ale echipei portugheze, care nu s-a putut baza nici pe Cristiano Ronaldo din minutul 25 al finalei. Iar intervențiile portarului Rui Patrício au fost decisive și Portugalia a obținut astfel primul trofeu important la nivelul echipelor naționale.

Jucătorii portughezi şi antrenorul Fernando Santos i-au dedicat succesul obţinut împotriva Franţei căpitanului Cristiano Ronaldo, jucător care s-a accidentat în prima parte a meciului şi a fost înlocuit. „Am spus mereu că suntem o echipă. Nu mi-am ascuns niciodată gândurile. Le-am spus întotdeauna jucătorilor mei ceea ce aveam în cap. Au crezut întotdeauna în ce le-am spus: că putem câştiga acest turneu. Pe unde ne-am dus am găsit fani portughezi, iar acest lucru ne-a umplut sufletele de bucurie. Este greu să descriu emoţiile jucătorilor. Este incredibil. Căpitanul nostru a depus un efort imens. Are un spirit de echipă extraordinar. De două ori a încercat să se întoarcă pe teren, dar a fost foarte important pentru noi că a venit în vestiar şi că după aceea s-a aflat pe marginea terenului. A avut încredere, la fel ca mine, de altfel, că această seară urma să fie seara noastră”, a declarat Fernando Santos.

Desemnat cel mai bun jucător al meciului, Pepe a afirmat: „Am câştigat pentru Ronaldo. A fost greu, pentru că ne-am pierdut cel mai bun jucător, în care ne pusesem toate speranţele că putea să marcheze în orice moment al meciului. Când am văzut că nu mai poate continua, le-am spus colegilor mei că trebuie să câştigăm pentru el. Antrenorul are meritul lui, rezervele au intrat exact când trebuia. Am pus suflet, muncă şi lacrimi în această victorie”.

Introdus în locul lui Renato Sanches, în minutul 79, atacantul portughez Eder a fost vedeta serii la Paris: a marcat golul decisiv în minutul 109. „Am ştiut încă din prima zi că voi avea ocazia să intru. Încă de când am fost convocat de către Fernando Santos. Ştie de ce sunt capabil, la fel şi restul. Au avut încredere în mine şi am muncit pentru a face posibilă această victorie. Sunt foarte fericit de ceea ce am reuşit. Cristiano mi-a spus că voi marca golul victorios. Mi-a dat multă putere şi energie pozitivă”, a spus Eder, potrivit site-ului UEFA.

Şi pentru Raphael Guerreiro, fundaşul stânga al naţionalei Portugaliei, victoria cu Franţa este cel mai important succes al carierei. „Acest titlu este incredibil pentru mine. Şi am reuşit acest lucru chiar în Franţa. De aceea este special. Sper că ne vom descurca la fel de bine în continuare. N-am acordat prea multă atenţie criticilor şi ne-am concentrat pe fiecare meci în parte. Am muncit din greu, atât pe teren, cât şi în afara lui, aşa că merităm. Este cel mai bun moment al carierei mele de până acum”, a declarat Raphael Guerreiro.

CRISTIANO RONALDO: „L-AM RUGAT PE DUMNEZEU SĂ-MI MAI DEA O ŞANSĂ”

Cristiano Ronaldo, atacantul şi căpitanul naționalei Portugaliei, a mărturisit că, prin câştigarea Campionatului European, şi-a îndeplinit un vis pe care îl avea încă din 2004, an în care naţionala sa a pierdut, pe teren propriu, scor 0-1, finala Campionatului European, în faţa Greciei.

În momentele premergătoare înlocuirii din minutul 25, Cristiano Ronaldo a recunoscut că a cerut ajutor divin pentru a putea continua partida: „L-am rugat pe Dumnezeu să-mi mai dea o şansă. Din păcate, lucrurile nu au mers bine pentru mine și m-am accidentat în primele minute. Dar am crezut întotdeauna în aceşti jucători. Fanii portughezi merită acest succes, jucătorii de asemenea. Sunt foarte fericit. Este ceva ce mi-am dorit de mult timp, încă din 2004”.

Cristiano Ronaldo, care a triumfat şi în Liga Campionilor în acest an, cu Real Madrid, crede că succesul obţinut la EURO 2016 reprezintă unul dintre cele mai fericite momente ale carierei sale.

„Sunt bucuros că am învins Franţa. Am spus mereu că îmi doresc să câştig un trofeu cu echipa naţională, să intru în istorie, şi iată că am reuşit. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Vreau să le mulţumesc de asemenea colegilor, antrenorului, celor din staff şi fanilor portughezi care au fost alături de noi încă de la început. Este un moment unic, de neuitat pentru mine şi pentru toţi portughezii”, a spus Cristiano Ronaldo.

