„Povestiri autobiografice”, scrise de Cidem Narcis Brăslaşu

Talentata scriitoare de etnie tătară Cidem Narcis Brăslaşu îi aşteaptă pe toţi iubitorii de literatură la un eveniment editorial special, prilejuit de lansarea volumului „Povestiri autobiografice”. Manifestarea care o are protagonistă pe tânăra care a găsit frumuseţea vieţii ţintuită într-un scaun cu rotile este programată astăzi, de la ora 17.00, la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în prezenţa tuturor celor care ştiu să dăruiască şi să primească lumină. Prefaţa cărţii este semnată de preşedintele Societăţii de Haiku din Constanţa, prof. Aura Văceanu.

„Mă numesc Cidem Narcis Brăslaşu. M-am născut la 2 noiembrie 1981, în Medgidia, cu un sever handicap neuromotor. Din fragedă copilărie, am cunoscut drumurile dintre spitale, centre de recuperare şi am trecut prin numeroase intervenţii chirurgicale. Am colindat ţara în lung şi în lat. Tot în această perioadă, am încercat să găsesc forţa în mine de a-mi striga durerea cu o voce resemnată, alteori tămăduitoare”, se prezintă tânăra.

Sensibila Katy, cum îi spun prietenii, şi-a lăsat amprenta creativă asupra unor emoţionante volume dintre care amintim: „Copil fără copilărie”, „Fir de iarbă”, „De treci codrii închipuirii”, „Frământări”, „Când lacrimile devin cristal”.

„Fac parte din rândul oamenilor care încearcă să înfrângă propria suferinţă dăruind celor din jur linişte, frumuseţe, imensă sensibilitate, momente de lirism autentic. Iubesc oamenii şi tot ceea ce a creat bunul Dumnezeu (…). Sunt o fiinţă hipersensibilă, care încearcă să compenseze handicapul visând la tot ce mi-a fost şi este în continuare interzis, pendulând între Speranţă şi Resemnare. Când mecanismul Creaţiei Divine se dereglează, se pare că Cel de Sus ia măsuri compensatorii şi dăruieşte altceva. Mie mi-a fost dăruită Poezia”, spune Cidem Narcis Brăslaşu.