Premiile Oscar 2016: Spotlight - cel mai bun film, DiCaprio - cel mai bun actor

"Spotlight", de Tom McCarthy, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 88-a gală de decernare a acestor distincţii, în care "The Revenant" a obținut trei trofee, inclusiv pentru "cel mai bun regizor" (Alejandro Iñárritu) și "cel mai bun actor în rol principal" (Leonardo DiCaprio).

Cea de-a 88-a gală a premiilor Oscar a avut loc duminică, la Dolby Theatre din Los Angeles, și a fost prezentată de actorul de comedie Chris Rock.

Lungmetrajele "The Revenant", de Alejandro Gonzalez Inarritu, şi "Mad Max: Fury Road", de George Miller, au primit cele mai multe nominalizări - 12, respectiv 10 -, şi au fost marile favorite la ediția din acest an a premiilor Oscar.

Însă premiul Oscar pentru cel mai bun film a revenit peliculei "Spotlight", de Tom McCarthy, care a obținut și trofeul pentru "cel mai bun scenariu original". Cu Rachel McAdams, Billy Crudup, Michael Keaton, Liev Schreiber, Mark Ruffalo şi Stanley Tucci în distribuţie, "Spotlight" prezintă eforturile depuse de jurnaliştii de la publicaţia The Boston Globe, în 2002, într-o anchetă amplă, ce a declanşat un scandal uriaş, după dezvăluirea abuzurilor sexuale comise de mai mulţi preoţi catolici.

Filmul "a oferit o voce pentru supraviețuitorii acestei drame, iar premiul Oscar amplifică această voce", a declarat Michael Sugar, producătorul peliculei, precizând că speră ca această voce să fie auzită până la Vatican. "Papa Francisc, este timpul să-i protejăm pe copii și să reinstaurăm credința", a mai spus acesta, pe scena galei Oscar 2016.

Pe de altă parte, lungmetrajul "The Revenant" i-a adus lui Leonardo DiCaprio primul premiu Oscar din carieră. DiCaprio joacă în acest film rolul unui vânător însetat de răzbunare, după ce este abandonat de prietenii săi în vestul american, în condiţii ostile, acţiunea fiind plasată în anul 1823.

"Acest film este despre relația dintre om și lume", a spus Leonardo DiCaprio după ce i-a fost înmânat trofeul Oscar pentru "cel mai bun actor în rol principal". Acesta a vorbit și despre efortul deosebit pe care l-a presupus realizarea peliculei, militând totodată pentru protejarea mediului înconjurător. "Schimbarea climatului ne va afecta pe toți", a mai spus Leonardo DiCaprio.

"The Revenant" a obținut și premiile Oscar pentru "cel mai bun regizor" (Alejandro Iñárritu) și "cea mai bună imagine" (Emmanuel Lubezki).

Pe de altă parte, lungmetrajul maghiar "Son of Saul", cu actorul român Levente Molnár în distribuţie, a câștigat premiul Oscar la categoria cel mai bun film într-o limbă străină. Subiectul filmului este centrat pe două zile din viaţa lui Saul Auslander (Géza Röhrig), un prizonier evreu din Ungaria forţat să lucreze pentru nazişti în camerele de gazare de la Auschwitz. Levente Molnár, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, are un rol cheie în acest film: îl interpretează pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare.

Pe de altă parte, gala a fost marcată încă din deschiderea sa de numeroase glume făcute de Chris Rock pe tema "Oscarurilor atât de albe", aluzii la faptul că evenimentul a fost criticat în ultimele săptămâni din cauza lipsei de diversitate a listei de nominalizări la premiile Academiei americane de film, în ale cărei categorii principale nu s-au regăsit nici în acest an actori şi regizori de culoare.

Evenimentul a inclus mai multe momente artistice, între care și unele susținute de cântăreţul britanic Sam Smith, care a interpretat melodia "Writing’s On The Wall" din "Spectre", cel mai recent film din franciza "James Bond". De altfel, la gala din acest an, "Writing’s On The Wall" a câștigat premiul Oscar la categoria "cel mai bun cântec".

Totodată, vicepreşedintele SUA, Joe Biden, a fost unul dintre invitații speciali ai galei, acesta prefaţând un moment artistic susținut de Lady Gaga. Cântăreața a interpretat melodia "Til It Happens To You", un cântec legat de campania Casei Albe "It's On Us", care militează pentru conştientizarea agresiunilor sexuale petrecute în campusurile din SUA. Această melodie nominalizată la premiile Oscar din acest an a fost lansată de Lady Gaga anul trecut, cu ocazia filmului documentar al lui Kirby Dick "The Hunting Ground", despre agresiunile sexuale şi violurile petrecute în campusurile americane. Pe scena galei Oscar, Joe Biden a vorbit despre necesitatea schimbării mentalității, astfel încât "niciun alt bărbat și nicio altă femeie să nu mai sufere astfel de abuzuri".

Prezentăm în continuare lista completă a câştigătorilor celei de-a 88-a ediţii a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: "Spotlight", de Tom McCarthy

Cel mai bun regizor: Alejandro González Iñárritu ("The Revenant")

Cel mai bun actor în rol principal: Leonardo DiCaprio ("The Revenant")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Brie Larson ("Room")

Cel mai bun actor în rol secundar: Mark Rylance ("The Bridge of Spies")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Alicia Vikander ("The Danish Girl")

Cel mai bun film străin: "Son of Saul" (Ungaria)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Inside Out" (Pete Docter și Jonas Rivera)

Cea mai bună regie artistică: "Mad Max: Fury Road" (Colin Gibson și Lisa Thompson)

Cel mai bun scenariu adaptat: "The Big Short" (Charles Randolph şi Adam McKay)

Cel mai bun scenariu original: "Spotlight" (Josh Singer şi Tom McCarthy)

Cea mai bună imagine: "The Revenant" (Emmanuel Lubezki)

Cel mai bun montaj: "Mad Max: Fury Road" (Margaret Sixel)

Cea mai bună coloană sonoră: Ennio Morricone, pentru "The Hateful Eight"

Cel mai bun cântec: "Writing’s On The Wall" (Jimmy Napes și Sam Smith), din "Spectre"

Cel mai bun montaj de sunet: "Mad Max: Fury Road" (Mark Mangini și David White)

Cel mai bun mixaj de sunet: "Mad Max: Fury Road" (Chris Jenkins, Gregg Rudloff și Ben Osmo)

Cele mai bune efecte vizuale: "Ex Machina" (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington, Sara Bennett)

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Mad Max: Fury Road" (Lesley Vanderwalt, Elka Wardega și Damian Martin)

Cele mai bune costume: "Mad Max: Fury Road" (Jenny Beaven)

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Bear Story" (Gabriel Osorio şi Pato Escala)

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Stutterer" (Benjamin Cleary şi Serena Armitage)

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Amy" (Asif Kapadia și James Gay-Rees)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "A Girl in the River: The Price of Forgiveness" (Sharmeen Obaid-Chinoy)