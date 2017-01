Președintele FRF şi-ar dori o grupă cu Anglia, Ucraina sau Rusia şi Irlanda de Nord

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori ca adversari la Campionatul European din 2016 naţionalele Angliei, Ucrainei sau Rusiei şi Irlandei de Nord. „Grupa ideală pe care mi-aş dori-o ar fi una pe care să o putem câştiga sau din care să ne calificăm. Ţinând cont că suntem în urna 3, din urna 1 mi-aş dori Anglia, din urna 2 - Ucraina sau Rusia şi din urna 4 cred că Irlanda de Nord. Asta ar putea fi o grupă ideală. E strict grupa aleasă de mine. Nu ştiu ce grupă şi-ar dori selecţionerul. Nu mă surprinde că unii jucători îşi doresc Franţa, dacă am pica cu Franţa, am putea juca în deschidere. Să ai o asemenea posibilitate ar fi un element plăcut şi motivator”, a declarat Burleanu. Tragerea la sorţi pentru faza grupelor turneului final al Campionatului European de fotbal din 2016, din Franța, este programată sâmbătă, 12 decembrie, la „Palais des Congres” din Paris.

Oficialul FRF a afirmat că pentru cantonamentul echipei naţionale cu jucători din ţară, de la sfârşitul lunii ianuarie, ia în calcul Turcia, Spania sau Emiratele Arabe Unite: „Am lucrat în ultimele zile pe calendarul de anul viitor. În ianuarie - februarie avem pregătit acel cantonament cu jucătorii din ţară şi vom avea trei meciuri amicale. Cred că după tragerea la sorţi vom putea nominaliza locul de desfăşurare al acestui cantonament, pentru că în momentul de faţă avem trei opţiuni, Turcia, Spania şi Emiratele Arabe Unite. Ceea ce s-a întâmplat în Turcia a afectat un pic calendarul, va fi un număr mai mic de echipe care îşi doresc să fie în Turcia. Pe de altă parte, la 23 martie pregătim un meci amical, pe care îl vom disputa în mod cert în ţară. În momentul de faţă analizăm posibilităţile de a merge la Cluj sau Timişoara. Urmează apoi cantonamentul de dinainte de EURO şi cele mai mari şanse sunt să mergem în Austria, unde va trebui să avem două meciuri amicale, iar în jurul datei de 5 iunie pregătim un alt meci amical pe teritoriul României. Sunt foarte încrezător că până în martie, la meciul cu Spania, se va rezolva o chestiune exclusiv administrativă. Toate demersurile Primăriei Capitalei continuă în încercarea de a-i determina pe reprezentanţii ISU de răspunsul pozitiv pe care trebuie să-l dea (n.r. - privind Arena Naţională)”.

Răzvan Burleanu consideră că selecţionerul Anghel Iordănescu poate fi desemnat cel mai bun antrenor al anului 2015. „În ceea ce priveşte antrenorul anului, el este Anghel Iordănescu. În ceea ce priveşte jucătorul anului, el trebuie să fie de la echipa naţională, dar aş lăsa suporterii să decidă. Am şi eu preferaţi, am avut jucători care au impresionat în această campanie de calificare, mă refer la ambii portari, Tătăruşanu şi Pantilimon, Răzvan Raţ şi bineînţeles cuplul Chiricheş - Grigore, care au contribuit la rezultatele echipei naţionale. Chiar şi Budescu, dacă avem în minte ultimul meci din Feroe”, a mai spus Burleanu.

Preşedintele FRF este optimist în ceea ce priveşte bugetul federaţiei pe anul viitor, afirmând că va fi pentru prima oară când nu va exista deficit financiar: „Bugetul pe care ni l-am asumat la începutul acestui an prevedea să închidem acest an pe zero. Suntem foarte aproape să terminăm în acest obiectiv, neluând în calcul banii care vor veni de la UEFA pentru calificare. Această sumă se va raporta anului financiar următor. Astfel avem posibilitatea ca din 2016 FRF să intre pe surplus financiar. Vom avea la dispoziţie un surplus financiar care să se regăsească în anii următori în competiţii, selecţie, dar şi infrastructură, un proiect major de infrastructură care se va demara din 2016”.

În cadrul parteneriatului dintre FRF şi REWE Group, echipamentul de joc al naţionalei României va putea fi achiziţionat, începând din această lună, în cele 168 de magazine Penny Market şi 8 XXL Mega Discount din toată ţara. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, îşi doreşte continuarea parteneriatului cu Penny şi după 2018: „Ne bucurăm să intrăm într-un asemenea parteneriat, care în mod cert va influenţa dezvoltarea fotbalului românesc. Ne dorim ca şi după 2018 să putem să fim împreună în ceea ce priveşte dezvoltarea multor proiecte comune. Mi-aş dori să văd şi un meci Germania - România la EURO, dar în mod cert nu în faza grupelor”.

DIN LIPSĂ DE BANI, TVR AR PUTEA SĂ NU TRANSMITĂ PARTIDELE DE LA TURNEUL FINAL

Preşedintele director general interimar al TVR, Irina Radu, a trimis, luni, o scrisoare conducerii Parlamentului, în care atrage atenţia că televiziunea ar putea să nu transmită la vară mecurile de la EURO 2016, neavând fondurile necesare pentru a achiziţiona drepturile TV. În scrisoarea înaintată conducerii Parlamentului, Irina Radu susţine că SRTv „face eforturi uriaşe pentru a supravieţui”. „Având în vedere termenul-limită până la care putem prezenta oferta finală - 27 noiembrie a.c., Comitetul Director a decis, în şedinţa din 26 noiembrie, să înainteze firmei CAA Eleven (deţinătorul drepturilor TV - n.r.) o propunere financiară în concordanţă cu situaţia economică a societăţii, fără a îndeplini cerinţele cumulative impuse de deţinătorul de drepturi. În aceste condiţii, vă aducem la cunoştinţă că achiziţionarea Campionatului European de Fotbal 2016 de către TVR este un demers greu de realizat”, se arată în scrisoare.

