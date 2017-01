Presupuși adepți ai SI, reținuți în R. Moldova

Presupuși adepți ai grupării jihadiste Statul Islamic au fost reținuți de poliție pe teritoriul R. Moldova, a anunțat, ieri, Inspectoratul General de Poliție din Chișinău, indicând că aceștia se adăposteau într-o casă din sectorul Buiucani al capitalei moldovene. În cadrul investigațiilor, care durează de la începutul acestui an, forțele de ordine au ajuns la concluzia că aproximativ 11 persoane, majoritatea provenind din Caucaz, se adăposteau în locuința respectivă. Poliția moldoveană a făcut o descindere, marți, la reședința respectivă, pentru percheziții. Au fost reținuți doi bărbați, două femei și trei copii. Unul dintre bărbați are 19 ani și este originar din Daghestan. Fratele acestuia a fost ucis în luptele din Siria, iar el intenționa să se alăture SI. Tânărul era însoțit de o minoră de 16 ani, de origine cecenă, care locuise, până a veni în R. Moldova, în Norvegia. În cele din urmă, ambele persoane au fost expulzate în Rusia. Cel de-al doilea bărbat are 28 de ani și este originar din Cecenia. Acesta era însoțit de o femeie de 35 de ani, de origine caucaziană, cu trei minori, care până să vină în R. Moldova locuise în Franța. Mai mult, bărbatul deținea pașaport eliberat în Tadjikistan, care se pare că fusese falsificat. El le-a spus polițiștilor că a participat anterior la conflictul din Siria și a dezvăluit că, înainte de a merge la luptă, militanților li se dădeau droguri. În consecință, femeia a ajuns sub supravegherea poliției, iar bărbatul, la Biroul pentru Migrație și Azil (BMA). Celelalte șapte persoane care trăiau în acea casă urmează a fi documentate. În cadrul perchezițiilor, polițiștii au depistat literatură specială privind convertirea moldovenilor la alte religii, inclusiv racolarea de cetățeni moldoveni pentru conflictul armat din Siria.

Scopul acestei presupuse grupări teroriste pe teritoriul R. Moldova era de a genera anumite fonduri ilicite de finanțare a acțiunilor militare atât în țară, cât și peste hotare. Printre metodele principale de racolare a acestei grupări se numărau motivația prin bani și convingerea prin ideologie. Erau vizate în special persoane vulnerabile din punct de vedere social, cu vârste între 22 și 35 de ani.

LA RAPORT Însărcinatul cu afaceri interimar al R. Moldova în Rusia a fost convocat, marţi, la Ministerul rus de Externe, după ce autorităţile din R. Moldova au interzis intrarea pe teritoriul ţării unor militari ruşi din cadrul forţei de menţinere a păcii, care se îndreptau spre Transnistria. ”Această practică nu este în conformitate cu nivelul relaţiilor dintre cele două state şi cu asigurările privind încercarea de a dezvolta o cooperare constructivă cu Federaţia Rusă, exprimate de oficialii R. Moldova”, a precizat ministerul.

Rusia are aproximativ 1.500 de militari în Transnistria, un teritoriu separatist din R. Moldova, situat la graniţa cu Ucraina. Dintre aceştia, 1.400 de militari fac parte din Grupul Operativ de Trupe Rusești din Transnistria, constituit în urmă cu 20 de ani, prin reorganizarea fostei Armate a 14-a a URSS. Alţi 400 de militari ruși fac parte din forţa de menținere a păcii, alături de militari moldoveni şi transnistreni. R. Moldova consideră însă că staționarea militarilor ruși în regiunea transnistreană contravine Constituției moldovene şi, din acest motiv, Chișinăul, OSCE, UE și SUA au cerut în repetate rânduri retragerea lor. În plus, Parlamentul ucrainean a aprobat, joi, anularea a cinci acorduri de securitate cu Moscova, inclusiv unul care permitea rușilor să transporte personal militar spre regiunea transnistreană. Anularea dreptului de tranzit pentru aceste trupe creează o problemă logistică pentru Rusia.