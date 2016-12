Primarul PSD al orașului Ovidiu trece la PNL

Președintele organizației județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că primarul social democrat al orașului Ovidiu, George Scupra, va trece la PNL. ”Se va întâmpla în perioada următoare. Am discutat cu el și am înțeles că vrea să vină cu toată echipa de consilieri locali a PSD”, a declarat Dragomir. De altfel, chiar primarul orașului Ovidiu a declarat, joi, la inaugurarea sediului PNL din Ovidiu, că vă candida la alegerile locale din vara acestui an din partea liberalilor. Amintim că, în urmă cu câteva luni, senatorul Christian Gigi Chiru, declara, în cadrul unei conferinţe de presă, faptul că primarul oraşului Ovidiu, George Scupra, ar intenţiona la alegerile locale din 2016 să candideze din partea PNL. Precizăm că am încercat să luăm legătura cu președintele organizației județene Constanța a PSD, Felix Stroe, pentru a comenta acest subiect, dar acesta nu a putut fi contactat.