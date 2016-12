Probe nelegale în dosarul elicopterului prăbușit în Siutghiol (?)

Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Această zicală se aplică perfect în cazul președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. El s-a aflat, vineri, din nou, în fața magistraților din cadrul Tribunalului Constanța, unde s-a judecat primul termen în dosarul „Elicopterul”. Reamintim că, în acest caz, Constantinescu este acuzat că ar fi atribuit, în mod nelegal, contractul de utilizare și întreținere a elicopterului medical ce s-a prăbușit, la jumătatea lui decembrie, în lacul Siutghiol. În urma accidentului, toate cele patru persoane aflate la bordul aparatului de zbor (un pilot, un copilot, un medic și o asistentă) au murit.

RAPORT NELEGAL? La termenul de vineri, apărătorii președintelui CJC au atacat în instanță un raport tehnico-științific, în baza căruia procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată a lui Nicușor Constantinescu. Concret, este vorba despre un raport realizat de un specialist din cadrul DNA Constanța, din care reiese că liderul CJC și-ar fi încălcat atribuțiile în momentul în care a atribuit contractul pentru exploatarea și întreținerea aparatului de zbor. „Considerăm că scopul raportului respectiv, realizat în mod nelegal, a fost acela de a susține ideile impuse de acuzare, din moment ce specialistul care l-a întocmit este angajat în cadrul DNA. În mod normal, trebuia să fie desemnat un expert autonom, independent și agreat de Ministerul Justiției. Așa că noi am cerut refacerea urmăririi penale (adică retrimiterea dosarului înapoi la DNA - n.r.), iar în cazul în care se continuă judecata, am solicitat excluderea acestei probe”, a declarat avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu. El a mai spus că actul pe care l-a contestat nu era necesar, în condițiile în care documentul în cauză se impunea doar dacă exista suspiciunea pierderii sau deteriorării probelor. În plus, Mocanu a precizat că președintelui CJC nu i s-a spus nimic despre acest raport, așa că nu a avut posibilitatea de a-l ataca sau de a comanda o altă expertiză.

ACUZAȚII FORȚATE Nicușor Constantinescu, la rândul său, a spus că acuzațiile au fost forțate în cazul său. „Nu înțeleg de ce sunt eu judecat și nu cei care gestionau elicopterul la momentul producerii accidentului, adică cei din conducerea SMURD și secretarul de stat din cadrul MAI, Raed Arafat. Reamintesc că SMURD a luat, prin Hotărâre de Guvern, elicopterul de la CJC și l-a transferat la MAI, așa că nu există motive pentru care să răspund eu în fața legii”, a explicat Constantinescu. Instanța a rămas în pronunțare în privința cererilor șefului CJC.